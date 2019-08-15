В столичном жилмассиве «Ак-Ордо» начали строить канализацию

В столичном жилом массиве «Ак-Ордо» началось строительство магистральных канализационных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, доступ к центральной канализации получат 3 тысячи 989 домов, расположенных на улицах Долон-Бий, Каркыра, Тагай-Бий, Ахунбаева и Омур. Общая протяженность сетей — 8,7 километра.

Строительство ведет компания «НАК-СТРОЙ», завершить работы планируется к 30 ноября 2019 года.

В мэрии напомнили, что к центральной канализации также подключают жилмассивы «Ак-Тилек» и «Ак-Босого».