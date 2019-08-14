15 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-13.00 — переулок Геологический, 1, 3;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Жыгач», «Ак-Тилек» (улицы Ак-Жолтой, Биримдик, Эмгек, Ырыскы), «Ынтымак» (улицы Жетиген, Орто-Кочо, Улан, Тортгул, Сарыкулакова, Адигине), «Арча-Бешик» (улицы Сулуу-Тор, Мин-Куш), отрезки улиц Малдыбаева, Токтоналиева, Жунусалиева, Ажыбек Баатыра, Руставелли, проспекта Ч.Айтматова;

9.00-18.00 — 5-й микрорайон, 80-83, 72/1, 73, 79;

8.00-17.00 — квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, БЧК, Курманджан Датки, Жибек-Жолу.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Арашан (улицы Проектируемая, Молдобекова, Новая), Васильевка (улицы Верхняя, Комсомольская, переулок Почтовый), Берлик (улица Токтогула), Заречное (улицы Ала-Арчинская, Набережная, Юбилейная, Таласская, жилмассив «3,5 га»), Маевка (улицы Школьная, Совхозная, Скворцова, Биримдик, Сельская, Восточная), Константиновка (улицы Садовая, Молодежная, Береговая, Первомайская), Башкара-Суу, Заречное, Ленинское (улицы Мостовая, Речная, Новая), Восток (улицы Советская, Летняя, Озерная, Луговая);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Первое Мая (улицы Жаштык, Малабек, Сырдыбай), Джал (улицы Нижняя, Проектируемая), Манас (улицы Заводская, Гагарина Пионерская, Комсомольская, Западная), Гавриловка (улицы Чекменева, Пушкина, Северная), Новопавловка (улицы Северная, Корсаковых, Крупская, Луговая, Садовая, Фрунзе, Свердлова, Репина, Лавровых, Деповская), Романовка (улицы Гагарина, Карла Маркса, Фрунзе, Юбилейная, Московская, Пионерская), город Шопоков (улицы Заводская, Лондон, Новостройка, переулки Геолога, Геофизика);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Орюк, Александровка (улица Буденного), Толок (улица Комсомольская), Беловодское (улицы Молодежная, Зорге), Садовое (улица Первое Мая);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Сары-Булак, Монолдор, Петропавловка (улицы Ленина, Пограничная), Ийри-Суу, Эриктуу;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Туз (улица Южная), Новопокровка (улицы Строительная, Садовая), Интернациональное (улица Первомайская);

Чуйский РЭС

8.00-17.00 — села Кош-Коргон, Искра, Сайлык, Садовое, Восточное, Жаны-Чек, Жаны-Турмуш, дом инвалидов.

3 Иссык-Кульская область

9.00-16.00 — села Кожояр, Семеновка, Григорьевка, Темировка;

9.00-17.00 — села Темир-Канат, Конур-Олон;

9.00-18.00 — села Жылуу-Булак, Чон-Таш, Сары-Тологой, Кен-Суу, Курменты, Балбай.

4Ошская область

8.00-17.00 — город Ош (улицы Осмонова, Ленина, Масалиева, Шакирова, Нурматова, Депутатская, Абдыкадырова, 9а, 137, 139, 141, 143, 195а, 195б, 195в, 197, 197г, 197е, 199б, Краснофлотская, 5а, 5н, Урицкого, 15, 17, Руставели, 126в, 126г, 126ж, Чкалова, 2, микрорайон «Тюлейкен»), сельские управы Ой-Тал, Кызыл-Жар, Капчыгай.

5 Баткенская область