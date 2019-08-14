Доли в трех компаниях скрыл депутат от фракции «Кыргызстан» Кубанычбек Нурматов

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Кубанычбек Нурматов скрыл в своих налоговых декларациях за два года (2015 и 2016) сведения о наличии бизнеса. Об этом сообщает Factcheck.kg со ссылкой на сайт «Декларатор».

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Нардеп сдал в Налоговую службу практически пустые декларации. Из них следует, что в 2015 году Кубанычбек Нурматов заработал 759 тысяч 822 сома. В 2016-м его доходы составили 776 тысяч 415 сомов. Из имущества указаны большой дом площадью 2 тысячи квадратных метров и автомобиль «Мерседес Бенц» 2000 года выпуска.

У близких родственников из имущества указаны квартира в 162 квадратных метра и прочие легкие конструкции, их площадь составляет 500 квадратов. В их собственности находится также автомобиль «Лексус GX 470» 2009 года выпуска.

Согласно переданным в ГНС отчетам, у Нурматова якобы нет никакого бизнеса, но это не соответствует действительности. Журналисты выявили доли владения в трех компаниях — «Таласайылкомок», «Гроза» и «РИТСА».

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В базе данных Минюста и других государственных органов указано, что парламентарий в настоящий момент является соучредителем в ОсОО «Таласайылкомок». Фирма зарегистрирована в Таласе и последний раз проходила перерегистрацию 2 июня 2011-го. Совладельцев у компании сразу 19 человек. Основной вид деятельности — грузовой автомобильный транспорт.

«За 2013-2018 годы эта организация выплатила в бюджет налогов и платежей на общую сумму почти 6 млн сомов. В том числе свыше 780 тысяч выплачено в прошлом году», — сообщает сайт.

Еще одна компания — ОсОО «Гроза». Нурматов, согласно открытым государственным базам данных, там тоже соучредитель. Фирма зарегистрирована в Оше 5 февраля 2007-го. Совладельцев у компании двое: помимо депутата, ею владеет Салахудинов Жалаллидин Сабахидинович. Основной вид деятельности организации — проведение расследований. Данных о поступлениях налогов и платежей от этой компании нет.

ОсОО «РИТСА» (RITSA) зарегистрировано в Бишкеке 23 мая 2007 года. Совладельцев у компании двое — Кубанычбек Нурматов и Эшли Сулейман. Основным видом деятельности указана «деятельность грузового автомобильного транспорта». Данных о поступлениях налогов и платежей от этой фирмы нет.