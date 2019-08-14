Доли в трех компаниях скрыл депутат от фракции «Кыргызстан» Кубанычбек Нурматов

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Кубанычбек Нурматов скрыл в своих налоговых декларациях за два года (2015 и 2016) сведения о наличии бизнеса. Об этом сообщает Factcheck.kg со ссылкой на сайт «Декларатор».
У близких родственников из имущества указаны квартира в 162 квадратных метра и прочие легкие конструкции, их площадь составляет 500 квадратов. В их собственности находится также автомобиль «Лексус GX 470» 2009 года выпуска.
Согласно переданным в ГНС отчетам, у Нурматова якобы нет никакого бизнеса, но это не соответствует действительности. Журналисты выявили доли владения в трех компаниях — «Таласайылкомок», «Гроза» и «РИТСА».
«За 2013-2018 годы эта организация выплатила в бюджет налогов и платежей на общую сумму почти 6 млн сомов. В том числе свыше 780 тысяч выплачено в прошлом году», — сообщает сайт.
Еще одна компания — ОсОО «Гроза». Нурматов, согласно открытым государственным базам данных, там тоже соучредитель. Фирма зарегистрирована в Оше 5 февраля 2007-го. Совладельцев у компании двое: помимо депутата, ею владеет Салахудинов Жалаллидин Сабахидинович. Основной вид деятельности организации — проведение расследований. Данных о поступлениях налогов и платежей от этой компании нет.
ОсОО «РИТСА» (RITSA) зарегистрировано в Бишкеке 23 мая 2007 года. Совладельцев у компании двое — Кубанычбек Нурматов и Эшли Сулейман. Основным видом деятельности указана «деятельность грузового автомобильного транспорта». Данных о поступлениях налогов и платежей от этой фирмы нет.