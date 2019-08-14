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Общество

Мэрия Бишкека ищет владельца авто, мешающего начать ремонт улицы Московской

Мэрия Бишкека разыскивает владельца автомобиля, припаркованного на улице Московской. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в Facebook.

«Машина с госномером 08KG029AFG стоит на проезжей части около школы № 13 уже четыре дня. Из-за нее мы не можем начать ремонт дороги по улице Московской», — отметили в муниципалитете.

В мэрии сказали, что обратились в ГУОБДД столицы, а также просят горожан найти владельца.

Ранее сообщалось, что ремонт начнется 14 августа. Будет закрыт отрезок улицы Московской от проспекта Манаса до бульвара Молодой Гвардии. Из-за этого часть улицы Киевской станет двусторонней, изменятся маршруты общественного транспорта. 
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