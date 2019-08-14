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Общество

Казахстан планирует ввести временный запрет на вывоз ГСМ автотранспортом

Казахстан планирует ввести временный запрет на вывоз бензина за пределы страны автомобильным транспортом. Проект соответствующего приказа опубликован на портале «Открытые нормативные правовые акты» для публичного обсуждения, сообщает Агентство нефтегазовой информации.

«Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз автомобильным транспортным средством с территории Казахстана нефтепродуктов, за исключением случаев вывоза в бензобаках авто, установленных в соответствии с техническими условиями, и в отдельных емкостях не более 20 литров», — говорится в проекте совместного приказа министерств энергетики, финансов и внутренних дел и Комитета национальной безопасности.

Уточняется, что цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане ниже, чем в соседних Кыргызстане и России. В приграничных регионах республики имеются факты вымывания ГСМ большим потоком транзитного транспорта, а также жителями соседних приграничных регионов.

Большая разница в розничных ценах на ГСМ создает предпосылки к возникновению различных схем по перетоку нефтепродуктов казахстанского производства в соседние государства.
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