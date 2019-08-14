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Общество

Сотрудники заповедника «Сары-Челек» отремонтировали дорогу, ведущую к озеру

Сотрудники государственного природного заповедника «Сары-Челек» отремонтировали дорогу, ведущую к озеру. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. 

По ее данным, кроме того, отремонтирована внутренняя дорога в селе Аркыт. Работы провели методом ашара, дороги выравнены грейдером и засыпаны щебнем. 

Также по инициативе руководства заповедника «Сары-Челек» более 300 жителей сел Аркыт и Кызыл-Туу смогли пройти бесплатное медицинское обследование. Его провели 19 врачей ассоциации «Здоровая нация».

Общая территория государственного природного заповедника «Сары-Челек» составляет 23 тысячи 868 гектаров. Там обитают более 40 видов млекопитающих, 175 видов пернатых и 5 видов рыб. Также произрастает более 1 тысячи 200 видов растений. Многие из них в Красной книге Кыргызстана.
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