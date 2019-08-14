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Общество

Доступ к обезболивающим наркотическим препаратам облегчат в Кыргызстане

Правительство повысит доступ к обезболивающим наркотическим средствам для граждан с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова провела совещание по разработке комплекса мер для повышения доступа к обезболивающим наркотическим препаратам граждан с онкологическими и другими заболеваниями, нуждающихся в паллиативной помощи.

По ее словам, не в каждой аптеке граждане могут найти и получить такие препараты из-за сложного механизма или высокой стоимости. Поэтому проживающие в отдаленных регионах люди вынуждены ехать в районные или областные центры.

На совещании отмечено, что из-за боязни проверок со стороны правоохранительных органов, процесса утилизации, процедуры оформления рецепта и других сложностей фармацевтические компании не стремятся продавать такие препараты в своих аптеках. Поэтому нормативные правовые акты по контролю обезболивающих препаратов нуждаются в совершенствовании.

Многие врачи предпочитают «не связываться» и не создавать ситуаций, которые могут вызвать вопросы у правоохранительных органов.

Для улучшения доступа граждан к таким препаратам Алтынай Омурбекова поручила провести работу с фармацевтическими организациями по увеличению в сельских и отдаленных населенных пунктах количества аптек и создать им необходимые для этого условия.
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