В Бишкеке 15 августа облачно и дождь. Воздух прогреется до +28 градусов. День уменьшился до 13 часов 57 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — переулок Геологический, 1, 3;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Жыгач», «Ак-Тилек» (улицы Ак-Жолтой, Биримдик, Эмгек, Ырыскы), «Ынтымак» (улицы Жетиген, Орто-Кочо, Улан, Тортгул, Сарыкулакова, Адигине), «Арча-Бешик» (улицы Сулуу-Тор, Мин-Куш), отрезки улиц Малдыбаева, Токтоналиева, Жунусалиева, Ажыбека Баатыра, Руставели, проспекта Ч.Айтматова;

9.00-18.00 — 5-й микрорайон, 80-83, 72/1, 73, 79;

8.00-17.00 — квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, БЧК, Курманджан Датки, проспектом Жибек Жолу;

до 15 августа — на улицах Репина, 153, 151, 149, 147, Хоперской, 63, 63б;

до 16 августа — в районах, ограниченных улицами Турусбекова, Пушкина, Уметалиева, проспектом Чуй, Ахунбаева, 186 (блок В, Г), Киевской, Тоголока Молдо, Токтогула, Исанова;

до 30 августа — на улице Ладожской.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Евгений Михайленко

Родился 15 августа 1920 года в Караколе.

В 1941-м Михайленко призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 году окончил Чкаловскую военную авиационную школу летчиков. С июля того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К июню 1944-го гвардии старший лейтенант Евгений Михайленко командовал эскадрильей 92-го гвардейского штурмового авиаполка 4-й гвардейской штурмовой авиадивизии 5-го штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. К тому времени он совершил 108 боевых вылетов на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов, нанеся ему большие потери.

18 июля 1944 года самолет Михайленко сбит под Сокалем Львовской области Украинской ССР, весь экипаж погиб.

Похоронен в братской могиле в Сокале.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944-го за мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, гвардии старший лейтенант Евгений Михайленко посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и рядом медалей.

Родился писатель Токтоболот Абдумомунов

В 1922 году в селе Джаны-Алыш Кеминского района родился писатель, драматург, кинодраматург Токтоболот Абдумомунов. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова, народный писатель Киргизии.

Автор пьес «Узкое ущелье», «Дочь Атабека», драматической повести «Совесть не прощает» и других.

Роман «Под голубым небом» (1956) повествует о народе советской Киргизии. Известен также как кинодраматург.

Автор сценария художественного фильма «Далеко в горах» (1958).

В 1987-м избран заместителем председателя правления Союза театральных деятелей Киргизии.

Депутат Верховного Совета СССР VI созыва, Верховного Совета Киргизской ССР VII и VIII созывов.

Родился писатель Шаршеналы Усубалиев

Родился 15 августа 1923-го в Московском районе. Писатель, заслуженный деятель культуры КР, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны. В 1958-1963 годах — директор киностудии «Кыргызфильм». В июле 1977-го назначен заместителем председателя, а с декабря 1983-го — председателем Госкомитета Киргизской ССР по кинематографии. В 1989-1994 годах возглавлял Союз кинематографистов страны.

Департамент кинематографии КР присвоил кинотеатру «Юбилейный» в Московском районе Чуйской области имя Шаршеналы Усубалиева.

Родилась поэтесса Зуура Сооронбаева

Ушел из жизни 21 марта 2005-го после продолжительной болезни.

Родилась 15 августа 1924 года в селе Джолголот Аксуйского района Иссык-Кульской области в крестьянской семье.

Публиковалась с 1946-го. Член Союза кыргызских писателей.

Объемная эпическая поэма «Достук» («Дружба») и повесть «Андрей» сделали Сооронбаеву знаменитой.

Первый поэтический сборник издан в 1960 году. Вслед за этой книгой появились другие: «Жетимдер» («Сироты»), «Андрей», «Акчач аял» («Седая женщина»), «Жапайы розалар» («Дикие розы»), «Ленинграддан келген кат» («Письмо из Ленинграда»), «Тоолор билет» («Горы знают») и роман «Чоочун киши» («Незнакомец»).

Проявила себя и как талантливый драматург. Зрители полюбили ее комедию «Эркек колукту», трагедию «Сынган мазар» и драму «Орттуу тан».

Зуура Сооронбаева — единственный народный писатель-женщина Кыргызстана. Она удостоена звания «Заслуженный деятель культуры КР» и международной награды «Кутман эне».

Умерла 14 апреля 2012-го.

Родился государственный деятель Таштанбек Джумакеев

Родился 15 августа 1941 года.

С 1970-го служил в органах КГБ СССР. Стоял у истоков образования Таможенной службы КР, в 1991-1993 годах возглавлял таможню КР.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени СССР и другими государственными наградами.

Умер 12 мая 2019-го.

Родился писатель-фантаст Беганас Сартов

Родился 15 августа 1945-го в селе Чичерин Московского района.

Первые произведения, написанные в фантастическом жанре, рассказы «Путешествие на Луну» и «Космонавт», опубликованы в 1962-1963 годах на кыргызском языке в периодических изданиях республики для детей и юношества.

Сартов писал также стихи, пьесы, но большая часть произведений связана с фантастикой. Долгое время возглавлял основанное им литературное сообщество «Горные звезды», объединившее и воспитавшее немало начинающих поэтов республики. В 1976-м выпустил поэтический сборник «Настроение».

Написал и издал ряд научно-фантастических произведений: сборник рассказов «Заблудившиеся во Вселенной», повести «Баллада о звездах», «Тайна темных гор», «Когда зацвели эдельвейсы», «Зов», рассказы «Происшествие на Кори», «Парадокс», «Человек и робот», «Эксперимент». Также выпустил авторские сборники «Эридиана» и «Желтый дьявол». Перевел на кыргызский язык ряд произведений мировых поэтов.

Погиб в 1978 году во время служебной командировки.

У кого намечается той

Мирбек Асанакунов

Родился 15 августа 1964 года. Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Мурат Раматов

Родился 15 августа 1973 года в Пржевальске Иссык-Кульской области. Глава государственной администрации — аким Джети-Огузского района указанного региона.

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Ландшафты будущего» (Берлин), а также откроется персональная выставка «Один пояс — один путь» ;

(Берлин), а также откроется персональная выставка ; Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова приглашает на в ыступление Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа МО России;

Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа МО России; в ololo art studio состоится встреча в рамках «Книжного четверга»;

в кафе «Москва» возвращаются «Классики».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

международные соревнования Bishkek Sunrise Open-1 по теннису ;

; игры Кыргызской премьер-лиги по фу тболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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