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Общество

В Бишкеке власти снесли дом, построенный в охранной зоне водозабора

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека снесло дом, незаконно построенный в охранной зоне водозабора. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, решение о сносе дома в жилмассиве «Тынчтык» принял Первомайский районный суд.

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Кроме того, сотрудники управления убрали самовольно возведенные четырехметровые ворота на улице Исанова между проспектом Жибек Жолу и улицей Жумабека. Со строительной компанией «KG Групп» провели разъяснительную работу, после чего она демонтировала 55-метровый забор, установленный на муниципальной земле на проспекте Айтматова.

Управление проверяет по поручению вице-мэра Азизбека Алымкулова законность установленных павильонов вдоль реки Аламедин по улице Т.Айтматова и школы № 66, правоустанавливающие документы на многоэтажный дом, строящийся вдоль улицы Мамбетова, и два других объекта на пересечении улиц Т.Айтматова и Мамбетова.
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