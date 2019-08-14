Кыргызстанцы победили в международном конкурсе «Десантный взвод — 2019». Об этом сообщили в управлении информации, по связям с общественностью и СМИ ГШ ВС КР.

По его данным, Кыргызстан представили курсанты-кыргызстанцы, обучающиеся в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова. Они выступали в подгруппе, где проходили состязания без боевых машин.

Конкурс состоял из нескольких этапов: десантирование, марш-бросок на 10 километров, биатлон со стрельбой из трех положений на маршруте в 10 километров, гонка патрулей без экипажа, ориентирование на местности, эстафета на 5 километров в военной экипировке с преодолением полосы препятствий и стрельбой.

«Команда набрала 49 очков, у ближайших соперников — 26. В итоге курсанты-десантники Ислам Нарынбеков, Кубат Бейшекеев, Эрдин Касымов, Акжол Аскаров, Элдос Абдрахманов, Дастан Ажыгулов, Дастан Сагынтаев заняли первое место в своей подгруппе», — сообщили в ведомстве.

Конкурс проходил на полигоне десантно-штурмового соединения в Пскове в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2019».

Участие в этом конкурсе приняли команды из 21 страны. Соревнования проходили в двух подгруппах: с участием боевых машин (победила команда из России) и без (победил Кыргызстан).