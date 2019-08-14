После трехмесячного простоя в Ак-Суу заработали термальные источники

После трехмесячного простоя в Иссык-Кульской области заработали термальные источники «Ак-Суу кенч». Об этом 24.kg сообщила хозяйка центра Чынара Урманаева.

Читайте по теме На Иссык-Куле группа молодых ребят требует деньги и не дает работать бизнесменам закрыли его. Кроме того, они требовали, чтобы центр установил собственные очистные сооружения и перечислял средства в фонд села Теплоключенка.

Чынара Урманаева отметила, что была создана комиссия, представители Гостехинспекции проверили и установили, что центр не скидывает воду в реку.

«В июне уже Госэкотехинспекия закрыла нас. Они аргументировали, что государственное очистное сооружение, к которому мы подключены, не введено в эксплуатацию и земля не трансформирована. Его запустили в 2017 году. Им пользуется детский республиканский центр», — рассказала она.



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«В итоге, чтобы спасти курортный сезон, нам разрешили работать», — сказала она.

Чынара Урманаева добавила, что с местными жителями достигнута договоренность, что центр ежегодно будет перечислять в фонд развития села 200 тысяч сомов.

Отметим, в конце июля прекратили работать три термальных источника в селе Чон-Орукту.