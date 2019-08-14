12:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

После трехмесячного простоя в Ак-Суу заработали термальные источники

После трехмесячного простоя в Иссык-Кульской области заработали термальные источники «Ак-Суу кенч». Об этом 24.kg сообщила хозяйка центра Чынара Урманаева.

Читайте по теме
На Иссык-Куле группа молодых ребят требует деньги и не дает работать бизнесменам
По ее словам, проблемы у центра начались еще в мае. Местное население совместно с айыл окмоту под предлогом того, что объект загрязняет воду, закрыли его. Кроме того, они требовали, чтобы центр установил собственные очистные сооружения и перечислял средства в фонд села Теплоключенка.

Чынара Урманаева отметила, что была создана комиссия, представители Гостехинспекции проверили и установили, что центр не скидывает воду в реку.

«В июне уже Госэкотехинспекия закрыла нас. Они аргументировали, что государственное очистное сооружение, к которому мы подключены, не введено в эксплуатацию и земля не трансформирована. Его запустили в 2017 году. Им пользуется детский республиканский центр», — рассказала она.

Читайте по теме
На Иссык-Куле перестали работать сразу три источника минеральной воды
По словам предпринимательницы, она обращалась в правительство и к губернатору.

«В итоге, чтобы спасти курортный сезон, нам разрешили работать», — сказала она.

Чынара Урманаева добавила, что с местными жителями достигнута договоренность, что центр ежегодно будет перечислять в фонд развития села 200 тысяч сомов.

Отметим, в конце июля прекратили работать три термальных источника в селе Чон-Орукту.
Ссылка:
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Туристический информационный сервисный центр построят на Иссык-Куле
Столкновение BMW Х7 и Lexus на Иссык-Куле: экспертиза еще не закончена
На Иссык-Куле перестали работать сразу три источника минеральной воды
Дайверы собрали со дна озера Иссык-Куль 25 мешков мусора
Известный российский журналист Юрий Дудь приезжал на Иссык-Куль
Путешественники из Казахстана сняли видеогид по Иссык-Кулю
На Иссык-Куле хотят запретить моторные лодки и скутеры. Согласны?
На Иссык-Куле мужчина на джипе въехал в озеро
Отдых на Иссык-Куле — самый дешевый среди курортов СНГ
Урановый скандал не отпугнул туристов из СНГ от Иссык-Куля
Популярные новости
Дело Атамбаева. Следователи пришли за&nbsp;племянником бывшего президента Дело Атамбаева. Следователи пришли за племянником бывшего президента
Внимание, розыск. В&nbsp;Чуйской области разыскивают мужчину Внимание, розыск. В Чуйской области разыскивают мужчину
Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на допрос в ГКНБ
Дело Атамбаева. Как сдался властям бывший президент&nbsp;&mdash; версия МВД Дело Атамбаева. Как сдался властям бывший президент — версия МВД
Бизнес
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома
&laquo;Переходи на&nbsp;О! СТУДЕНТ+&raquo; стал еще круче! Теперь 20&nbsp;ГБ скоростного интернета! «Переходи на О! СТУДЕНТ+» стал еще круче! Теперь 20 ГБ скоростного интернета!
Кыргызстанцы могут оплачивать банковскими картами прямо со&nbsp;смартфона Кыргызстанцы могут оплачивать банковскими картами прямо со смартфона
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке