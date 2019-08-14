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Общество

В Токмаке кувейтский фонд построит родильный дом

В Токмакской территориальной больнице началось строительство здания акушерско-гинекологического отделения. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, строительство родильного дома обойдется в 57 миллионов сомов. Проект финансирует кувейтский благотворительный фонд «Центр Ас-Сафа».

«Новый двухэтажный корпус будет отвечать всем современным требованиям: комфортабельные палаты, три родильных зала, операционная, палата интенсивной терапии новорожденных, комнаты для медицинского персонала, предусмотрен лифт. Кроме этого, фонд поставит необходимое медицинское оборудование, мягкий и твердый инвентарь», — отметили в ведомстве.

Завершить строительство и ввести роддом в эксплуатацию планируется в апреле 2020 года.
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