14 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — улица Ахунбаева, 130, отрезки улиц Камчатской, Краснодарской, Сарыкулакова;

9.00-18.00 — улицы Суванбердиева, Юнусалиева, отрезок улицы Кулиева;

9.00-19.00 — «Городок строителей», 1-8, 10-16;

9.30-14.00 — переулок Геологический, 3, 7;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Тортгул, Жетиген, Орто-Кочо, Улан, Сарыкулакова, Адыгене), «Арча-Бешик» (улицы Мин Куш, Сулуу Тор), отрезки улиц Малдыбаева, Токтоналиева;

9.30-17.00 — отрезки улиц Исанова, Киевской, Керимбекова, Иваницына, проспекта Манаса.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Ала-Тоо, Колхозная, Нарынская, Бегельдинова, Кооперативная, Больничная, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Айбулак, переулок Зеленый), Маевка (улицы Родниковая, Жапарова, Ала-Арчинская, Южная, Виноградная, Новая, Карасуйская, Совхозная, Молодой Гвардии, Тулебердиева, Сельская, Набережная, жилмассивы «Сон-Кол», «12 га», «7 га», детский сад), Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская, Сибирская), Ленинское (улица Алма-Атинская);

0.00-6.00 — села Мраморное, Озерное, Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Рассвет, Аламедин (улицы Алма-Атинская, Горького), Чон-Таш, Восток (улицы Летняя, Ленина, Советская), Кой-Таш (улица Кул уулу Кытай), Лебединовка (улицы М.Горького, Восточная, Северная, Советская), Карла Маркса (улицы Пушкина, Гагарина, 22-го пвртсъезда), Гроздь (улицы Заводская, Гроздинская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Шалта (улицы Жусупбек, Гагарина, Проектируемая, Шукуралиева, Западная, Восточная, Алмазбекова), Арал (улицы Чолпон, Береке), Джаны-Пахта (улица Атбашинская, переулки Садовый, Атбашинский), Чат-Куль (улица Почтовая), Новопавловка (улицы Комсомольская, Колхозная, Ала-Арчинская, Свердлова), Сокулук (улицы Кирова, Школьная, Ленинградская, Набережная, Ошская, Весенняя, Московская, Мира, Победы, Фрунзе), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Пионерская, Западная);

9.00-14.00 — село Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Тимирязева, Чмыря, Комсомольская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улицы Центральная, Толстого), Садовое (улица Ситникова), Беловодское (улицы Крупская, Кирова, Восточная), Александровка (улица Мамайская);

8.00-17.00 — села Темен-Суу, Ак-Башат, Бала-Айылчы, Копор-Арык, Чон-Арык, Мураке, Ак-Суу, Широкая, ущелье Кара-Суу;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Чон-Далы, Новопокровка (улицы Строительная, Садовая), Боз-Бормак (улицы Токтогула, Шопокова);

Чуйский РЭС

8.00-17.00 — села Кош-Коргон, Искра, Сайлык, Садовое, Восточное, Жаны-Чек, Жаны-Турмуш (дом инвалидов).

3Иссык-Кульская область

9.00-18.00 — села Токтоян, Чон-Тогузбай, Санташ, Кен-Суу.

4Ошская область