14 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — улица Ахунбаева, 130, отрезки улиц Камчатской, Краснодарской, Сарыкулакова;
- 9.00-18.00 — улицы Суванбердиева, Юнусалиева, отрезок улицы Кулиева;
- 9.00-19.00 — «Городок строителей», 1-8, 10-16;
- 9.30-14.00 — переулок Геологический, 3, 7;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Тортгул, Жетиген, Орто-Кочо, Улан, Сарыкулакова, Адыгене), «Арча-Бешик» (улицы Мин Куш, Сулуу Тор), отрезки улиц Малдыбаева, Токтоналиева;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Исанова, Киевской, Керимбекова, Иваницына, проспекта Манаса.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Ала-Тоо, Колхозная, Нарынская, Бегельдинова, Кооперативная, Больничная, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Айбулак, переулок Зеленый), Маевка (улицы Родниковая, Жапарова, Ала-Арчинская, Южная, Виноградная, Новая, Карасуйская, Совхозная, Молодой Гвардии, Тулебердиева, Сельская, Набережная, жилмассивы «Сон-Кол», «12 га», «7 га», детский сад), Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская, Сибирская), Ленинское (улица Алма-Атинская);
- 0.00-6.00 — села Мраморное, Озерное, Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Рассвет, Аламедин (улицы Алма-Атинская, Горького), Чон-Таш, Восток (улицы Летняя, Ленина, Советская), Кой-Таш (улица Кул уулу Кытай), Лебединовка (улицы М.Горького, Восточная, Северная, Советская), Карла Маркса (улицы Пушкина, Гагарина, 22-го пвртсъезда), Гроздь (улицы Заводская, Гроздинская);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Шалта (улицы Жусупбек, Гагарина, Проектируемая, Шукуралиева, Западная, Восточная, Алмазбекова), Арал (улицы Чолпон, Береке), Джаны-Пахта (улица Атбашинская, переулки Садовый, Атбашинский), Чат-Куль (улица Почтовая), Новопавловка (улицы Комсомольская, Колхозная, Ала-Арчинская, Свердлова), Сокулук (улицы Кирова, Школьная, Ленинградская, Набережная, Ошская, Весенняя, Московская, Мира, Победы, Фрунзе), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Пионерская, Западная);
- 9.00-14.00 — село Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Тимирязева, Чмыря, Комсомольская);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петровка (улицы Центральная, Толстого), Садовое (улица Ситникова), Беловодское (улицы Крупская, Кирова, Восточная), Александровка (улица Мамайская);
- 8.00-17.00 — села Темен-Суу, Ак-Башат, Бала-Айылчы, Копор-Арык, Чон-Арык, Мураке, Ак-Суу, Широкая, ущелье Кара-Суу;
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — села Чон-Далы, Новопокровка (улицы Строительная, Садовая), Боз-Бормак (улицы Токтогула, Шопокова);
Чуйский РЭС
- 8.00-17.00 — села Кош-Коргон, Искра, Сайлык, Садовое, Восточное, Жаны-Чек, Жаны-Турмуш (дом инвалидов).
3Иссык-Кульская область
- 9.00-18.00 — села Токтоян, Чон-Тогузбай, Санташ, Кен-Суу.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — город Ош (улицы Шакирова, Нурматова, Депутатская, Тимирязева, Илийская, Амир-Тимура, Абдыкадырова 9а, 137, 139, 141, 143, 195а, 195б, 195в, 197, 197г, 197е, 199б, Краснофлотская, 5а, 5н, Урицкого, 15, 17, Руставели, 126в, 126г, 126ж, Чкалова, 2, микрорайон «Кулатова», 11), села Ачи, Беш-Мойнок, Асанчек, Кыргызчек, Каарман, Достук, Манас, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайкуу.