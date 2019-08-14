В Бишкеке 14 августа вечером облачно. Воздух прогреется до +32 градусов. День уменьшился до 14 часов.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Ахунбаева, 130, отрезки улиц Камчатской, Краснодарской, Сарыкулакова;

9.00-18.00 — улицы Суванбердиева, Юнусалиева, отрезок улицы Кулиева;

9.00-19.00 — городок Строителей, 1-8, 10-16;

9.30-14.00 — переулок Геологический, 3, 7;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Тортгул, Жетиген, Орто-Кочо, Улан, Сарыкулакова, Адыгене), «Арча-Бешик» (улицы Мин Куш, Сулуу Тор), отрезки улиц Малдыбаева, Токтоналиева;

9.30-17.00 — отрезки улиц Исанова, Киевской, Керимбекова, Иваницына, проспекта Манаса.

До 30 августа — улица Ладожская.

Памятные даты

Во Фрунзе открылся ЦУМ

14 августа 1974 года во Фрунзе открылось здание ЦУМ «Айчурек».

Это стало большим событием в жизни города, так как в универмаге установили первые в республике эскалаторы, пассажирские и грузовые лифты.

Здание изменило внешний облик и ассортимент. Сменилось и много руководителей, но не первоначальное название «Айчурек» в честь кыргызской красавицы из эпоса «Манас».

Люди, которые меняли мир

Родилась поэтесса Дуйшебюбю Джамансартова

В 1939 году родилась поэтесса Дуйшебюбю Джамансартова.

С 1965-го работала корреспондентом газеты «Кыргызстан пионери».

Первый поэтический сборник «Кыздар» («Девушки») издан в 1969 году. Автор пьесы «Судебное дело» (1984), которая ставилась на сценах театров республики.

У кого намечается той

Нурсеит Кедеев

Родился 14 августа 1968 года. Заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны.

Алымбек Бактыбеков