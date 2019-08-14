В Бишкеке 14 августа вечером облачно. Воздух прогреется до +32 градусов. День уменьшился до 14 часов.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — улица Ахунбаева, 130, отрезки улиц Камчатской, Краснодарской, Сарыкулакова;
- 9.00-18.00 — улицы Суванбердиева, Юнусалиева, отрезок улицы Кулиева;
- 9.00-19.00 — городок Строителей, 1-8, 10-16;
- 9.30-14.00 — переулок Геологический, 3, 7;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Тортгул, Жетиген, Орто-Кочо, Улан, Сарыкулакова, Адыгене), «Арча-Бешик» (улицы Мин Куш, Сулуу Тор), отрезки улиц Малдыбаева, Токтоналиева;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Исанова, Киевской, Керимбекова, Иваницына, проспекта Манаса.
- До 30 августа — улица Ладожская.
Памятные даты
Во Фрунзе открылся ЦУМ
14 августа 1974 года во Фрунзе открылось здание ЦУМ «Айчурек».
Это стало большим событием в жизни города, так как в универмаге установили первые в республике эскалаторы, пассажирские и грузовые лифты.
Здание изменило внешний облик и ассортимент. Сменилось и много руководителей, но не первоначальное название «Айчурек» в честь кыргызской красавицы из эпоса «Манас».
Люди, которые меняли мир
Родилась поэтесса Дуйшебюбю Джамансартова
В 1939 году родилась поэтесса Дуйшебюбю Джамансартова.
С 1965-го работала корреспондентом газеты «Кыргызстан пионери».
Первый поэтический сборник «Кыздар» («Девушки») издан в 1969 году. Автор пьесы «Судебное дело» (1984), которая ставилась на сценах театров республики.
У кого намечается той
Нурсеит Кедеев
Алымбек Бактыбеков
Куда сходить
Культура
- на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
- в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева — выставка «Ландшафты будущего» (Берлин);
- в Торгово-промышленной палате состоится мастер-класс «PR в Digital: инструменты и особенности»;
- в ololohausErkindik пройдет семинар «Менеджмент IT-продуктов».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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