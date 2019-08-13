В Национальный календарь прививок включат ротавирусную вакцину. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, решение о внедрении Минздрав принял по рекомендации Научно-технической группы экспертов по иммунизации (НТГЭИ).

Иммунизацию детей ротавирусной вакциной планируется начать с октября 2019 года во всех организациях здравоохранения Кыргызстана.

«Ротавирус является наиболее распространенной причиной тяжелых диарей у детей раннего возраста во всем мире и представляет значительную проблему и для общественного здравоохранения республики», — отметила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.