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Общество

По улице Мамбетова в Бишкеке планируют пустить маршрутку

В Бишкеке по улице Мамбетова планируют запустить маршрутную линию. Об этом заявил вице-мэр Азизбек Алымкулов.

По данным пресс-службы муниципалитета, вице-мэр поручил управлению городского транспорта, Бишкекасфальтсервису и столичному УОБДД решить вопрос запуска маршрутной линии по улице Мамбетова. «Тазалыку» и акимиату — рассмотреть вопрос о переносе мусорной площадки с проезжей части. Предполагается, что на улице установят две остановки.

Бишкекглавархитектура должна разработать проект благоустройства участка по улице 7 Апреля на отрезке от путепровода до проспекта Чуй с дополнительной полосой для автомобильного движения.
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