00:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Австралийцев удивил снегопад. Первый за 35 последних лет

На юго-востоке Австралии впервые за последние 35 лет выпал снег. Об этом сообщает The Guardian.

Осадки принес антарктический циклон, пришедший с Южного полюса, пояснил старший метеоролог Национального бюро гидрометеорологии Дин Стюард.

Снегом накрыло штаты Виктория и Новый Южный Уэльс. Снегопад сопровождался холодным и сильным ветром, порывы которого достигали 120 километров в час.  

The Weather Channel сообщает об одном погибшем и трех пострадавших при падении дерева в Квинсленде. Из-за непогоды к утру субботы спецслужбы Нового Южного Уэльса получили более 1 тысячи 160 обращений.

«Многие из городов, улицы которых были засыпаны снегом в выходные, никогда не знали метелей, и городские службы были не готовы к такому развитию событий, так что часть дорог оказалась закрыта. К счастью, снег растаял до наступления новой рабочей недели», — цитируют Стюарда СМИ.
Ссылка:
просмотров: 589
Версия для печати
Материалы по теме
Песка не хватило? Бишкекчане жалуются на гололед
Очистке дорог после снегопада в Бишкеке мешают неправильно припаркованные машины
Как в Бишкеке борются со снегопадом. Фоторепортаж
На дороги Бишкека высыпали 403 тонны песка и 55 тонн технической соли
Сильный снегопад. Проблем с проездом через перевалы Тоо-Ашуу и Отмок нет
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются похолодание и снег
Снег цвета тирамису. Пылевая буря в Китае добавила зиме экзотики
Первый день зимы Бишкек встретил снегопадом. Фоторепортаж
В Бишкеке прогнозируют снегопад. Мэрия напомнила, куда сообщать о проблемах
Штормовое предупреждение: резкое похолодание и снег
Популярные новости
Дело Атамбаева. Следователи пришли за&nbsp;племянником бывшего президента Дело Атамбаева. Следователи пришли за племянником бывшего президента
Внимание, розыск. В&nbsp;Чуйской области разыскивают мужчину Внимание, розыск. В Чуйской области разыскивают мужчину
Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на допрос в ГКНБ
Дело Атамбаева. Как сдался властям бывший президент&nbsp;&mdash; версия МВД Дело Атамбаева. Как сдался властям бывший президент — версия МВД
Бизнес
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Выбери свои условия при покупке смартфонов Honor в&nbsp;сети O!Store Выбери свои условия при покупке смартфонов Honor в сети O!Store
Продать любой ценой? Как бишкекская стройкомпания обманывает своих клиентов Продать любой ценой? Как бишкекская стройкомпания обманывает своих клиентов
В&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; состоялось внеочередное общее собрание акционеров В ОАО «Кыргызтелеком» состоялось внеочередное общее собрание акционеров