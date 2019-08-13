Австралийцев удивил снегопад. Первый за 35 последних лет

На юго-востоке Австралии впервые за последние 35 лет выпал снег. Об этом сообщает The Guardian.

Осадки принес антарктический циклон, пришедший с Южного полюса, пояснил старший метеоролог Национального бюро гидрометеорологии Дин Стюард.

Снегом накрыло штаты Виктория и Новый Южный Уэльс. Снегопад сопровождался холодным и сильным ветром, порывы которого достигали 120 километров в час.

The Weather Channel сообщает об одном погибшем и трех пострадавших при падении дерева в Квинсленде. Из-за непогоды к утру субботы спецслужбы Нового Южного Уэльса получили более 1 тысячи 160 обращений.

«Многие из городов, улицы которых были засыпаны снегом в выходные, никогда не знали метелей, и городские службы были не готовы к такому развитию событий, так что часть дорог оказалась закрыта. К счастью, снег растаял до наступления новой рабочей недели», — цитируют Стюарда СМИ.