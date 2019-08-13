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Общество

На Иссык-Куле обитают шесть видов чаек

Фото пресс-службы ГАООСиЛХ

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР (ГАООСиЛХ) сообщило, что на Иссык-Куле обитают шесть видов чаек.

Ранее в соцсетях написали, что из-за отсутствия кормовой базы все чайки улетели. «Из-за того, что на Иссык-Куле почти не осталось рыбы, исчезли и чайки. Питаться им нечем», — посетовал один из пользователей Facebook.

В ГАООСиЛХ опровергли эту информацию. Указывается, что проведен мониторинг, который показал, что количество птиц в пределах нормы, кормовая база достаточная, причин для их критического спада не наблюдается.

«Просматриваются сезонные колебания как в количественном, так и в видовом разнообразии», — отметили в ведомстве.

В агентстве добавили, что чайки добывают корм как на воде, так и на суше в прибрежной зоне, во всевозможных внутренних водоемах, заливных лугах и засеянных полях.

Питаются водными объектами от планктона до рыбы. Разоряют гнезда других птиц, питаясь их яйцами. Кроме того, многие чайки ищут себе пропитание среди пищевых отходов на свалках.

На Иссык-Куле обитают обыкновенная, сизая, озерная чайка, хохотунья, речная крачка и черноголовый хохотун.
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