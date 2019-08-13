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Общество

Штормовое предупреждение. Нас ждет резкое похолодание, в горах — снег

В Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды. Как сообщает МЧС, 14-16 августа на большей части территории страны ожидаются осадки, в горных районах – дождь, переходящий в снег.

На большей части территории Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей временами ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской областей осадки интенсивные.

15 августа днем и 16 августа ночью в высокогорных районах — дождь, переходящий в снег. Ожидается резкое понижение дневной температуры воздуха.

«Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб», — предупреждают синоптики.

13 августа днем в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей, в горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ожиидаются дожди и грозы, ночью – без осадков.
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