Туристический информационный сервисный центр построят на Иссык-Куле

На Иссык-Куле хотят построить туристический информационный сервисный центр. Департамент туризма объявил конкурс на предоставление земельных участков в селе Кызыл-Орук и местности Кекилик. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оба участка имеют площадь 0,3 гектара. На них необходимо возвести одноэтажные здания, в которых, помимо информационной площадки, должны быть кофейня, магазин по продаже сувениров, местной продукции и других необходимых товаров для путешественников, а также автомобильно-автобусную остановку на 10 и более мест и современный туалет со всеми удобствами на 12 мест с горячим и холодным водоснабжением.