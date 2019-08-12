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Общество

Туристический информационный сервисный центр построят на Иссык-Куле

На Иссык-Куле хотят построить туристический информационный сервисный центр. Департамент туризма объявил конкурс на предоставление земельных участков в селе Кызыл-Орук и местности Кекилик. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Оба участка имеют площадь 0,3 гектара. На них необходимо возвести одноэтажные здания, в которых, помимо информационной площадки, должны быть кофейня, магазин по продаже сувениров, местной продукции и других необходимых товаров для путешественников, а также автомобильно-автобусную остановку на 10 и более мест и современный туалет со всеми удобствами на 12 мест с горячим и холодным водоснабжением. 
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