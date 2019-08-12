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Общество

Слабоалкогольные и тонизирующие напитки могут попасть под запрет

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации предлагает запретить производство и оборот тонизирующих слабоалкогольных напитков в КР. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, на примере законодательства РФ предлагается ввести запрет на производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты).

«Потребители энергетических алкогольных напитков более склонны к опасным способам потребления алкоголя (частое употребление в больших объемах), чаще подвергаются насилию либо сами совершают насилие. Исследования показали, что высокие уровни алкоголя и кофеина в крови создают эффект «бессонного пьяницы». Человек не воспринимает свой уровень опьянения, что позволяет потреблять больше алкоголя», — говорится в документе.

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