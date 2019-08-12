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Общество

Школьники из КР выиграли медали на международной олимпиаде по информатике

Школьники из Кыргызстана выиграли три бронзовые медали на международной олимпиаде по информатике (IOI-2019). Информацию об этом 24.kg подтвердили в Министерстве образования и науки.

Медали получили ученики 11-го класса Каракольского лицея им Х.Карасаева Омурбек Джамалов и кадамджайского лицея «Семетей» Женишбек уулу Талант, а также ученик 10-го класса Бишкекского лицея имени Ч.Айтматова Шабдан Батыркулов.

Еще один кыргызстанец ученик 11-го класса ошского лицея «Сема» Мирбек Бакиров получил диплом участника и поощрительный приз.

Международная олимпиада по информатике (IOI) — это ежегодное соревнование среди школьников. IOI впервые была проведена в 1989 году.

Соревнование проходит два дня, участникам за это время предлагается решить и запрограммировать алгоритмические задачи. Участники соревнуются индивидуально, от каждой страны может быть не больше четырех участников. Обычно они выбираются по результатам национальных соревнований.

Олимпиада проходила в Баку, в ней приняли участие 335 учащихся из 88 стран мира.
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