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Общество

Кыргызстанец пытался пересечь границу с Узбекистаном по поддельному паспорту

На пункте пропуска «Чечме-автодорожный» 9 августа задержали гражданина Кыргызстана. Он пытался выехать в Узбекистан по чужому поддельному паспорту. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Уточняется, что Э.А. уулу, 1995 года рождения, при прохождении паспортного контроля предъявил пограничному наряду паспорт на имя Ш.К., 1987 года рождения.

«В ходе проверки документа у пограничников возникли сомнения в его принадлежности предъявителю. Во время опроса гражданин Э.А. уулу признался, что использовал паспорт знакомого», — подчеркивают в ГПС.

Как отмечается, по результатам специальной проверки выявлены признаки полной подделки паспорта.

После составления документов задержанный передан в соответствующие органы.
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