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Общество

Вандализм на кладбище в Ананьево. Обвиняемого приговорили к штрафу

Иссык-Кульский районный суд рассмотрел уголовное дело по факту вандализма на кладбище в селе Ананьеве. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что обвиняемый свою вину признал. С его слов, он сделал это из-за неприязненных отношений к одному из тех, кто похоронен на кладбище.

«Суд приговорил подозреваемого к штрафу в 36 тысяч сомов, а также к общественным работам», — заявили редакции.

Напомним, что в январе этого года в селе Ананьеве Иссык-Кульской области разгромлено местное кладбище. В марте задержали одного из подозревамых — 25-летнего местного жителя, который ранее не раз попадался на вандализме.
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