На следующей неделе в западной части Бишкека не будет воды

В западной части Бишкека 13 августа не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, подачу воды прекратят с 9.00 до 21.00 в район, ограниченный улицами Боконбаева, К.Акиева, Фрунзе и проспектом Манаса.

Причина отключения — вынос водопровода, попадающего в зону строительства тепловой сети на пересечении улиц Турусбекова и Токтогула.

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и организации запастись питьевой водой.