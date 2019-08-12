13 августа: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро» и «Востокэлектро».
1Иссык-Кульская область
- 9.30-17.00 — село Оттук.
2Ошская область
- 8.00-17.00 — город Ош (улицы Бабараимова, Жаштар, Мира, Раимбекова, Маатова, Грибоедова, Баялинова, Алиева, Айни, Уч-Коргон, Куцемилова, Целинная, Олимпийская, Салиева, Папанская, Кантская, Кок-Сай, Ала-Бука, Талас, Жамбул, Баткен, Алга, Сары-Таш, Чуй, Чаткал, Ак-Суу, Кок-Бел, Алмазар, Салихова, Циолковского, Жуковского, Солнечная, Цветочная, Чернышевского, Ленина, Курманджан Датки, Сулайманова), села Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Дон-Кыштак, Мин-Тамыр.