23:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

13 августа: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро» и «Востокэлектро».

1Иссык-Кульская область

  • 9.30-17.00 — село Оттук.

2Ошская область

  • 8.00-17.00 — город Ош (улицы Бабараимова, Жаштар, Мира, Раимбекова, Маатова, Грибоедова, Баялинова, Алиева, Айни, Уч-Коргон, Куцемилова, Целинная, Олимпийская, Салиева, Папанская, Кантская, Кок-Сай, Ала-Бука, Талас, Жамбул, Баткен, Алга, Сары-Таш, Чуй, Чаткал, Ак-Суу, Кок-Бел, Алмазар, Салихова, Циолковского, Жуковского, Солнечная, Цветочная, Чернышевского, Ленина, Курманджан Датки, Сулайманова), села Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Дон-Кыштак, Мин-Тамыр.
Ссылка:
просмотров: 880
Версия для печати
Материалы по теме
9 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
7 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
6 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
5 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 августа: где в регионах отключат свет
2 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
31 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Митинг Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас Митинг Алмазбека Атамбаева в Бишкеке. Что происходит сейчас
Омурбек Бабанов возвращается в&nbsp;Бишкек. Что происходит сейчас Омурбек Бабанов возвращается в Бишкек. Что происходит сейчас
Ситуация с&nbsp;Атамбаевым. Омурбек Бабанов решил прилететь в&nbsp;Бишкек Ситуация с Атамбаевым. Омурбек Бабанов решил прилететь в Бишкек
Двенадцать сотрудников спецназа ГКНБ госпитализированы Двенадцать сотрудников спецназа ГКНБ госпитализированы
Бизнес
В&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; состоялось внеочередное общее собрание акционеров В ОАО «Кыргызтелеком» состоялось внеочередное общее собрание акционеров
Новые магазины O!Store и&nbsp;СКИДКИ на&nbsp;аксессуары для мобильных! Новые магазины O!Store и СКИДКИ на аксессуары для мобильных!
MegaCom поддержал чемпионат мира по&nbsp;бильярду в&nbsp;дисциплине &laquo;свободная пирамида&raquo; MegaCom поддержал чемпионат мира по бильярду в дисциплине «свободная пирамида»
Официальное опровержение&nbsp;О! в&nbsp;ответ на&nbsp;заявление MegaCom Официальное опровержение О! в ответ на заявление MegaCom