В Бишкеке 13 августа безоблачно. Воздух прогреется до +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 2 минут.

Отключение газа, света, воды

район, ограниченный улицами Боконбаева, К.Акиева, Фрунзе и проспектом Манаса.

до 30 августа — улица Ладожская.

Памятные даты

Международный день левшей

Международный день леворуких впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990-м.

День левшей призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.

Согласно статистическим данным, от 3 до 10 процентов населения Земли — левши.

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Касымалы Джантошев

15 сентября 1904 года в селе Тенизбай (ныне Ак-Суйский район) родился кыргызский литературный и общественный деятель, писатель, драматург, переводчик, актер, режиссер Касымалы Джантошев.

В 1926 году он написал свою первую одноактную пьесу «Пастухи», в 1928-м создал многоактную пьесу «Карачач» («Черноволосая»), положившую начало национальной драматургии.

Касымалы Джантошев известен читателям и как автор ряда значительных художественных произведений в прозе (повести «Двое молодых», «Пламенная молодежь», «Чабан с Хан-Тенгри»). Главная книга в его творчестве — эпическое полотно «Каныбек», один из первых кыргызских романов, написанный в духе романтического реализма.

Умер 13 августа 1968 года.

У кого намечается той

Евгения Строкова

Родилась 13 августа 1965 года в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша по списку Социал-демократической партии Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева — выставка «Ландшафты будущего» (Берлин).

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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