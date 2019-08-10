В Бишкеке появится мини-Арбат

В столичном микрорайоне «Восток-5» благоустроят пешеходную зону с велодорожкой. Об этом 24.kg сообщил аким Свердловского района Мурат Осмонов.

По его словам, пешеходная зона появится по проспекту Чуй от улицы Т.Айтматова до 7 Апреля. Часть магазинов придется перенести, капитальные постройки облагородят. В центре «Востока-5» появятся аллея с деревьями, велодорожка.

«Для горожан и гостей Бишкека будет еще одно место для отдыха, так сказать, мини-Арбат в столице. Сейчас эта территория не благоустроена», — сказал Мурат Осмонов.

Из городского бюджета на реализацию проекта выделено 19 миллионов сомов.