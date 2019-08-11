Афиша Бишкека на неделю: выставки, мастер-классы, кинопремьеры

9-25 августа. Выставка «Ландшафты будущего» (Берлин)

Центральной темой работ Инны Артемовой является идея утопии, художественным воплощением которой стала ее новая серия картин «Ландшафты будущего». Графические работы этой серии будут представлены на одноименной выставке.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

8-14 августа. Фотовыставка портретов бывших осужденных «На грани»

Цель — рассказать честные истории людей как есть, без осуждения и стереотипов. Каждый из героев прошел через непонимание со стороны родственников, предательство друзей, отсутствие нужной медицинской поддержки, отрицание своего ВИЧ-позитивного статуса.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

30 июля — 30 августа. Фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»

Представлены снимки, демонстрирующие жизнь жертв торговли людьми.

Площадь Ала-Тоо.

12 августа. Лекция «Почему сентр и магистрал? Закономерности кыргызского языка»

Периза Осмонова приглашает на разговоры о кыргызском языке. Вы узнаете, какие у него есть особенности, чем он может быть полезен и интересен. Регистрация по ссылке.



ololohausErkindik, 19.00.

13 августа. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии ребята создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

13 августа. Мастер-класс по гончарному делу

Создайте под руководством художника-керамиста Канатбека Бейшебаева собственное изделие за гончарным кругом.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

14 августа. Мастер-класс «PR в Digital: инструменты и особенности»

Основные темы мастер-класса — коммуникационный шторм: аудитория бренда, цифровой контент и его особенности, инструменты digital для продвижения бизнеса. Регистрация по телефону 0779866913.

Торгово-промышленная палата, 15.00.

14 августа. Семинар «Менеджмент IT-продуктов»

Вы узнаете, что представляет собой управление IT-продуктом, как реализовать идею, как привлечь инвестиции и что ценят инвесторы и многое другое. Регистрация по ссылке.

ololohausErkindik, 19.00.

15 августа. Выступление Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа МО России

В репертуаре ансамбля песни и танцы на героико-патриотическую тему, песни о Великой Отечественной войне, русские народные песни, произведения отечественной и зарубежной классики, современные лирические и эстрадные песни, мелодии и напевы уральских казаков, духовные напевы и другое.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.



15 августа. Книжный четверг-баттл «Шарлотта Бронте vs Джейн Остин»

Они обе олицетворяют в XIX веке прорыв женщин на исконно мужскую территорию — творчество, изящную словесность. Вы готовы выступить в этом поединке и защитить своего автора?

ololo art studio, 18.30.

15 августа. Экоклассики «Все о проблемах экологии в современном мире»

Игра состоит из двух раундов, в каждом из которых командам-участницам необходимо будет ответить на 10 вопросов. Вопросы построены в виде анаграмм, шарад, аллегорий и других приемов, основанных на логике.

Кафе «Москва», 19.00.

15 августа. Кинопремьеры

«Ангел мой» (триллер). Несколько лет Лиззи не может смириться с потерей дочери, погибшей при пожаре. Но однажды она знакомится с чужой девочкой и принимает ее за своего потерянного ребенка.

«Angry Birds 2 в кино» (мультфильм). Птицы узнали о существовании голодных зеленых свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг — Зета, обитательница третьего, замерзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в теплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.

«Голоса с того света» (ужасы). Стенио работает по ночам в морге большого криминального города, поэтому постоянно видит тела жертв бандитских разборок в самых разных невообразимых состояниях. Другой бы на его месте отчаялся, но только не Стенио — мертвые разговаривают с ним. В прямом смысле. У мужчины оккультный дар с рождения, который он может использовать себе во благо — мертвецы доверяют ему свои секреты. Но однажды Стенио узнает нечто ужасное о своих близких.