В Бишкеке 12 августа безоблачно. Воздух прогреется до +37 градусов. День уменьшился до 14 часов 5 минут.
В Кыргызстане сегодня выходной день.
Отключение газа, света, воды
- до 30 августа — улица Ладожская.
Памятные даты
День сотрудника уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КР
Праздник появился в 2003 году.
Современное состояние пенитенциарной системы Министерства юстиции КР характеризуется работой по сохранению стабильной оперативной обстановки в пенитенциарных учреждениях, улучшению морально-психологического климата, обеспечению условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу в соответствии с действующим законодательством республики.
Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза
Это случилось в 2015 году. Евразийская экономическая комиссия официально зарегистрировала республику как одного из членов ЕАЭС. В состав также входят Россия, Казахстан, Армения и Беларусь.
Между Кыргызстаном и Казахстаном отменили таможенный контроль.
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Ашим Джакыпбеков
Родился 12 августа 1935-го в селе Шекер. Поэт, сценарист, редактор, публицист, лауреат Государственной премии имени Токтогула.
1965-1969 — заведующий редакцией художественной литературы издательства «Мектеп», 1969-1972 — заместитель главного редактора студии «Кыргызфильм», с 1972 года — ее главный редактор.
Создал такие киноповести, как «Мы росли без отцов», «Жестокое направление», «Баба-Яга на Луне» и «Чолпонбай».
Внес огромный вклад в развитие художественного перевода. Самый главный труд — роман «Тенири Манас».
Родился юрист Леонид Левитин
Родился 12 августа 1931 года в Минске (Беларусь). В январе 1942-го его эвакуированная семья приехала во Фрунзе. Советский и кыргызский юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист КР, специалист по теории права.
С 1952 года работал в органах адвокатуры и прокуратуры Киргизской ССР, в 1962-м перешел на работу в Кыргызский государственный университет. В 1992 году назначен проректором по науке в Бишкекскую международную школу менеджмента и бизнеса. Советник первого президента Кыргызстана. Автор более 70 работ, из них 7 монографий.
Принимал активное участие в подготовке проекта конституции КР в редакции 1993-го, гражданского кодекса, законов о кооперации, местном самоуправлении и ряда других важнейших законодательных актов, являющихся правовой основой демократических преобразований и рыночных реформ в республике.
Умер 11 июля 2011 года.
Родился профессор Толобек Камчыбеков
Родился 12 августа 1949 года в селе Чолпон Нарынской области. Общественный и научный деятель, доктор экономических наук, профессор, ректор Кыргызского экономического университета имени Рыскулбекова, заслуженный работник образования Киргизии, лауреат премии правительства КР.
Автор более 83 научных трудов, в том числе 3 монографий, 5 учебно-методических пособий. Подготовил 2 докторов наук, 12 кандидатов наук.
У кого намечается той
Мадаминжан Каратаев
Родился 12 августа 1962 года в Ошской области. Заместитель министра здравоохранения.
Абдисамат Сагымбаев
Родился 12 августа 1964 года в Ошской области. Статс-секретарь Государственного комитета информационных технологий и связи КР.
Камалдин Токтосартов
Родился 12 августа 1975 года во Фрунзе. Заместитель министра труда и социального развития КР.
Нурлан Шаршеналиев
Родился 12 августа 1985 года. Глава государственной администрации — аким Кеминского района.
Куда сходить
Культура
- на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — выставка «Ландшафты будущего» (Берлин);
- в ololohausErkindik состоится лекция «Почему сентр и магистрал? Закономерности кыргызского языка».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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