В Бишкеке 12 августа безоблачно. Воздух прогреется до +37 градусов. День уменьшился до 14 часов 5 минут.

В Кыргызстане сегодня выходной день.

Отключение газа, света, воды

до 30 августа — улица Ладожская.

Памятные даты

День сотрудника уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КР

Праздник появился в 2003 году.

Современное состояние пенитенциарной системы Министерства юстиции КР характеризуется работой по сохранению стабильной оперативной обстановки в пенитенциарных учреждениях, улучшению морально-психологического климата, обеспечению условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу в соответствии с действующим законодательством республики.

Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза

Это случилось в 2015 году. Евразийская экономическая комиссия официально зарегистрировала республику как одного из членов ЕАЭС. В состав также входят Россия, Казахстан, Армения и Беларусь.

Между Кыргызстаном и Казахстаном отменили таможенный контроль.

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Ашим Джакыпбеков

Родился 12 августа 1935-го в селе Шекер. Поэт, сценарист, редактор, публицист, лауреат Государственной премии имени Токтогула.

1965-1969 — заведующий редакцией художественной литературы издательства «Мектеп», 1969-1972 — заместитель главного редактора студии «Кыргызфильм», с 1972 года — ее главный редактор.

Создал такие киноповести, как «Мы росли без отцов», «Жестокое направление», «Баба-Яга на Луне» и «Чолпонбай».

Внес огромный вклад в развитие художественного перевода. Самый главный труд — роман «Тенири Манас».

Родился юрист Леонид Левитин

Родился 12 августа 1931 года в Минске (Беларусь). В январе 1942-го его эвакуированная семья приехала во Фрунзе. Советский и кыргызский юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист КР, специалист по теории права.

С 1952 года работал в органах адвокатуры и прокуратуры Киргизской ССР, в 1962-м перешел на работу в Кыргызский государственный университет. В 1992 году назначен проректором по науке в Бишкекскую международную школу менеджмента и бизнеса. Советник первого президента Кыргызстана. Автор более 70 работ, из них 7 монографий.

Принимал активное участие в подготовке проекта конституции КР в редакции 1993-го, гражданского кодекса, законов о кооперации, местном самоуправлении и ряда других важнейших законодательных актов, являющихся правовой основой демократических преобразований и рыночных реформ в республике.

Умер 11 июля 2011 года.

Родился профессор Толобек Камчыбеков

Родился 12 августа 1949 года в селе Чолпон Нарынской области. Общественный и научный деятель, доктор экономических наук, профессор, ректор Кыргызского экономического университета имени Рыскулбекова, заслуженный работник образования Киргизии, лауреат премии правительства КР.

Автор более 83 научных трудов, в том числе 3 монографий, 5 учебно-методических пособий. Подготовил 2 докторов наук, 12 кандидатов наук.

У кого намечается той

Мадаминжан Каратаев

Родился 12 августа 1962 года в Ошской области. Заместитель министра здравоохранения.

Абдисамат Сагымбаев

Родился 12 августа 1964 года в Ошской области. Статс-секретарь Государственного комитета информационных технологий и связи КР.

Камалдин Токтосартов

Родился 12 августа 1975 года во Фрунзе. Заместитель министра труда и социального развития КР.

Нурлан Шаршеналиев

Родился 12 августа 1985 года. Глава государственной администрации — аким Кеминского района.

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — выставка «Ландшафты будущего» (Берлин);

(Берлин); в ololohausErkindik состоится лекция «Почему сентр и магистрал? Закономерности кыргызского языка».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.