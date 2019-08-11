В Бишкеке 11 августа безоблачно. Воздух прогреется до +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 7 минут.
Отключение газа, света, воды
- до 30 августа — улица Ладожская.
Памятные даты
Курман айт
Праздник жертвоприношения Ид аль-Адха является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается он в долине Мина, вблизи Мекки, в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится два-три дня. Поскольку дата праздника зависит от лунного календаря, в разных странах дни празднования могут отличаться.
Не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в своем главном празднике и в священном месте лично принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают им исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, но и всюду, где могут оказаться.
День строителя Кыргызской Республики
День строителя отмечается в стране во второе воскресенье августа.
Праздник установлен постановлением правительства от 28 июля 1994 года в целях сохранения и развития профессиональных традиций, тем самым приняты во внимание обращения работников организаций и предприятий республиканского строительного комплекса.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Сабырбек Джумабеков
Родился 11 августа 1964 года в Таласской области. Доктор медицинских наук, профессор.
Возглавляет Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.
Автор более 375 научных трудов, 64 изобретений и рационализаторских предложений.
У кого намечается той
Даулет Досалиев
Родился 11 августа 1972 года в селе Сайлык Чуйской области. Начальник управления физической культуры и спорта мэрии Бишкека.
Назгуль Ташпаева
Родилась 11 августа 1973 года во Фрунзе. Заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента КР.
Мирбек Атабеков
Родился 11 августа 1986 года в Таласской области. Певец.
Жан Воинов
Родился 11 августа 1996 года. Танцор.
Куда сходить
Культура
- на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева предлагает посетить выставку «Ландшафты будущего» (Берлин);
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова — фотовыставку портретов бывших осужденных «На грани»;
- Dodo Pizza приглашает детей на утро с любимыми героями.
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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