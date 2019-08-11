В Бишкеке 11 августа безоблачно. Воздух прогреется до +36 градусов. День уменьшился до 14 часов 7 минут.

Отключение газа, света, воды

до 30 августа — улица Ладожская.

Памятные даты

Курман айт

Фото AHMAD AL-RUBAYE/AFP

Праздник жертвоприношения Ид аль-Адха является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается он в долине Мина, вблизи Мекки, в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится два-три дня. Поскольку дата праздника зависит от лунного календаря, в разных странах дни празднования могут отличаться.

Не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в своем главном празднике и в священном месте лично принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают им исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, но и всюду, где могут оказаться.

День строителя Кыргызской Республики

Фото kabarlar.org. Строители Фрунзенского домостроительного комбината, 1979 год

День строителя отмечается в стране во второе воскресенье августа.



Праздник установлен постановлением правительства от 28 июля 1994 года в целях сохранения и развития профессиональных традиций, тем самым приняты во внимание обращения работников организаций и предприятий республиканского строительного комплекса.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Сабырбек Джумабеков

Родился 11 августа 1964 года в Таласской области. Доктор медицинских наук, профессор.

Возглавляет Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Автор более 375 научных трудов, 64 изобретений и рационализаторских предложений.

У кого намечается той

Даулет Досалиев

Родился 11 августа 1972 года в селе Сайлык Чуйской области. Начальник управления физической культуры и спорта мэрии Бишкека.

Назгуль Ташпаева

Родилась 11 августа 1973 года во Фрунзе. Заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента КР.

Мирбек Атабеков

Родился 11 августа 1986 года в Таласской области. Певец.

Жан Воинов

Родился 11 августа 1996 года. Танцор.

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева предлагает посетить выставку «Ландшафты будущего» (Берлин);

(Берлин); Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова — ф отовыставку портретов бывших осужденных «На грани»;

портретов бывших осужденных «На грани»; Dodo Pizza приглашает детей на утро с любимыми героями.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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