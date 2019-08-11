Неделя-24. Как сдался властям Алмазбек Атамбаев и возвращение Омурбека Бабанова

Лето-2019 продолжает уже не удивлять, а возмущать своей политической насыщенностью. 7 августа потрясло страну жестокостью противостояния двух бывших друзей и соратников — Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева. В Кой-Таше к вечеру 7 августа начали спецоперацию, когда спецназ ГКНБ попытался задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Спецоперация была позорно провалена. Вторая попытка штурма дома Атамбаева закончилась беспорядками.

В итоге один сотрудник спецназа ГКНБ погиб — замкомандира «Альфы». Четверо детей остались сиротами. Более 45 человек получили ранения различной степени тяжести. Начальнику ГУВД Чуйской области проломили голову, он в коме. 8 августа Алмазбек Атамбаев признался, что стрелял сам. В этот же день он объявил о начале бессрочного митинга. Однако позже отказался от намерений.

Журналисты 24.kg отслеживали события в режиме реального времени и в эпицентре. С текстовой трансляцией происходящего можно ознакомиться здесь.

8 августа спецоперацию по задержанию Атамбаева уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около трех тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

Как развивались события 8 августа и чем они закончились, можно узнать подробнее здесь.

8 августа стало известно, что на родину возвращается Омурбек Бабанов. 9 августа он прилетел.

Приехав в Кыргызстан, Омурбек Бабанов будет привлечен к ответственности, напомнили в ГКНБ.

Отметим, расследуется два уголовных дела, связанных с Омурбеком Бабановым, — по факту его выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам, которое приостановлено.

Как встречали Омурбека Бабанова можно ознакомиться здесь.

Фото из интернета. Алина Шаикова

В понедельник стало известно, что экс-глава ГРС Алина Шаикова, как и другие некоторые бывшие высокопоставленные чиновники, сбежала из страны. ГКНБ объявил ее в розыск. Ей инкриминируют коррупцию. По некоторым данным, Алина Шаикова сбежала в Казахстан.

Продолжает удивлять своей неосведомленностью премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Он принял участие в коллегии Налоговой службы и очень гневался.

Фото из интернета. Мухаммедкалый Абылгазиев

По его словам, такого не может быть, чтобы в Иссык-Кульской области работали сотни пансионатов и домов отдыха, а отчисления налогов от этого региона были минимальны. Возмущен глава правительства и тем, сколько налогов платят кафе и рестораны. Не верит он и в то, что снижение показателей производства алкогольной продукции связано с тем, что люди стали меньше пить.

Между тем задолженность по налогам в Кыргызстане составила 4,4 миллиарда сомов. Фискальные органы за шесть месяцев провели работу по принудительному взысканию налоговой задолженности.

Что мешает премьеру навести порядок в сборе налогов, как, впрочем, и в целом в социально-экономическом блоке республики, сам Абылгазиев привычно умолчал.

А президент Сооронбай Жээнбеков взял краткосрочный отпуск. Отдыхать он решил на Иссык-Куле. Но отпуск пришлось прервать из-за событий в Кой-Таше.





На месторождении Солтон-Сары в Нарынской области 5 июля произошел конфликт между местными жителями и китайскими рабочими.

По данным местной милиции, около 300 сельчан вышли на митинг. Они требовали приостановить деятельность золотодобывающей китайской компании Zhong Ji Mining. Стороны закидали друг друга камнями. В регион только спустя сутки выехали чиновники правительства. Они намеревались провести переговоры. Однако местные жители отказались и выставили ультиматум — вывезти с территории месторождения сотрудников китайского предприятия и остановить работы.

В итоге кабмин, заявивший 6 августа о недопустимости приостановки работ, 7 августа приостановил их.

Алмаз Онолбеков лишился должности председателя Государственной таможенной службы. Он ушел с поста добровольно. Новым главным таможенником стал Алтынбек Торутаев. Он был заместителем главы ГТС. О новом руководителе службы можно узнать интересные факты здесь.

Супругу Дуйшенбека Зилалиева подозревают в отмывании денег в Латвии. Правоохранительные органы этой страны возбудили уголовное дело по факту отмывания денег в крупном размере через латвийский банк в отношении жены бывшего вице-премьер-министра.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Бакиев и его оставшиеся в Кыргызстане друзья

Фото из интернета. Курманбек Бакиев

Сбежавший после 7 апреля 2010 года Курманбек Бакиев, судя по всему, части кыргызстанцев по-прежнему небезразличен. Сразу два отечественных телеканала NewTV и NUR TV показали документальный фильм о беглом президенте.

Показ приурочили к юбилею второго сбежавшего главы Кыргызстана Курманбека Бакиева: ему исполнилось 70 лет.

Кинолента вызвала бурные обсуждения в соцсетях, телеканалы раскритиковали за поддержку второго главы государства, который осужден в республике за совершение тяжких преступлений. Руководители телеканалов оправдывались, мол, не хотели задеть чьи-либо чувства, и настаивали: фильм не преследует политических целей. Отдельные пользователи, в том числе депутат парламента Эльвира Сурабалдиева, призвали закрыть эти каналы. 24.kg выяснило, кто владеет этими СМИ. Подробности в статье «Скандальный фильм о Бакиеве. Кому принадлежат телеканалы, которые его показали».

О тех, кому можно все

Фото 24.kg. Павильоны на участке в микрорайоне «Восток-5»

В столичном микрорайоне «Восток-5» на крошечном участке между двумя жилыми домами началась стройка очередной элитки. Выяснилось, что строить будут компании, аффилированные с судьей Бишкекского городского суда Мирой Бабырбековной Джеенбековой — родной сестрой небезызвестного Равшана Джеенбекова.

В мэрии столицы 24.kg подтвердили, что именно Мира Бабырбековна Джеенбекова является владельцем участка в «Востоке-5». Журналист Юлия Костенко выслушала многострадальных жителей микрорайона, чиновников и застройщика. Читайте материал «Как судья горсуда — сестра Равшана Джеенбекова решила дом построить».

Юбилей Камчи Кольбаева и почему его перенесли в горы

Фото из интернета. Камчи Кольбаев с семьей

В социальных сетях все минувшие выходные обсуждали, как на Иссык-Куле — в Чолпон-Ате — отмечается 45-летие так называемого вора в законе Камчи Кольбаева.

Журналист Махинур Ниязова пыталась узнать, как и где самый известный криминальный авторитет страны праздновал дату и почему отказался от торжества в Чолпон-Ате. Читайте подробности в публикации «Про день рождения Камчи Кольбаева, о котором ничего не знают в МВД».

Что выбирают в школьных столовках наши дети

Фото 24.kg

С 2013 года в Кыргызстане реализуется программа по оптимизации школьного питания. За это время уже более 1,3 тысячи поваров и более 500 школ-участниц прошли специализированное обучение.

Поваров учат готовить вкусные, недорогие и полезные блюда для школьников.

Корреспондент Татьяна Кудрявцева побывала со своим ребенком на мастер-классе и продегустировала предложенные для учебных заведений блюда. Читайте материал «Школьное питание. Как научить ребенка есть гречку и каши».

Атамбаев vs законы. Кто кого

Перетягивание правового каната юристами Алмазбека Атамбаева, не желающего идти на допрос, и юристами МВД и Генеральной прокуратуры затянулось. Стороны обмениваются знаниями Уголовно-процессуального кодекса и демонстрируют осведомленность в других нормативных правовых актах. Почему неправ адвокат Сергей Слесарев, представляющий интересы бывшего президента страны, рассказал корреспонденту Бактыгуль Осмоналиевой директор Института конституционной политики Нурлан Садыков. Подробнее в интервью «Почему неправ адвокат Алмазбека Атамбаева, рассказал эксперт».

Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Данияра Ибраимова. Белогорка, Сокулукский район

Читатели продолжают радовать нас с вами прекрасными пейзажами из разных уголков Кыргызстана. Для тех, кто никак не может выбраться из душного Бишкека даже на выходные, мы вновь подготовили небольшое путешествие по окрестностям города и прохладным и прекрасным ущельям.

Полюбуйтесь красотой, и вы в постоянной рубрике «Мгновения жизни. Белогорский водопад и ущелье Чычкан».

Цифровизация на бумаге

Фото из интернета

Второй год подряд в Кыргызстане проходит под эгидой цифровизации всей страны. План амбициозный, но остающийся далеким от реализации.

Пока Министерство образования и науки обещает нам построить школы будущего, провести везде интернет и внедрить электронные дневники с журналами, дети вынуждены заниматься на устаревшем оборудовании, а в старших классах вообще не проходят уроки информатики. Журналист Анастасия Бенгард продолжает мониторить образовательную сферу. Подробности в статье «Школы будущего построят в Кыргызстане. А пока без компьютеров и доступа к Сети».

Конфликт на Солтон-Сары и ультиматум нарынчан

Фото rus.azattyk.org

В Нарынском районе на месторождении Солтон-Сары вновь обострилась обстановка. Местные жители потребовали приостановить деятельность китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении.

Между кыргызстанцами и работниками китайского предприятия произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. Когда в эпицентр конфликта прибыли чиновники правительства, сельчане выдвинули ультиматум. Мы попытались разобраться, насколько обоснованны требования нарынчан и как Zhong Ji Mining получила лицензию на месторождение. Подробности в статье «Ситуация на месторождении Солтон-Сары. Причина конфликта и как получена лицензия».

Как у Атамбаева в собственности оказались 5,7 тысячи гектаров земли?

Бывший президент при любом удобном случае всегда говорил о своей честности, честно заработанных деньгах и безупречности на госслужбе. Однако журналисты выяснили, что у Алмазбека Атамбаева в собственности оказались земельные участки, размером сравнимые с третью Бишкека.

Имущество бывшего главы государства проверили вездесущие СМИ. Журналисты сравнили достоверность сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы с данными сайта кадастровой службы.

Выяснилось, что территория в Кой-Таше, где сейчас живет Алмазбек Атамбаев, по документам кадастровой службы обозначена как оздоровительный центр. Подробности в статье «Бывший президент Алмазбек Атамбаев скрыл в декларациях земельные участки».

Тем, кто остался в жарком городе

Если поездка на Иссык-Куль вам не светит, а бассейны, центры отдыха и горы надоели, можно провести активные выходные. Например, поиграть в страйкбол или пейнтбол.

Редакция 24.kg собрала для вас восемь мест в Бишкеке и его окрестностях, где можно поиграть в активные игры. Читаем материал «Если не поехали на Иссык-Куль. Восемь мест для игры в страйкбол».