В Бишкеке 10 августа безоблачно. Воздух прогреется до +34 градусов. День уменьшился до 14 часов 10 минут.

Отключение газа, света, воды

До 30 августа — улица Ладожская.

Памятные даты

Совершен первый в мире междугородный телефонный звонок

140 лет назад, в 1876 году, в провинции Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок. Расстояние между городами составляло 13 километров.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Камчы Жунусов

В 1915 году в селе Беш-Бадам Ноокатского района родился поэт, журналист, акын Камчы Жунусов.

Печататься начал с 1945-го.

Первый сборник «Менин жерим» вышел в 1950 году. Известен Камчы Жунусов и как переводчик.

С 1947-го — член Союза писателей СССР, с 1958-го — член Союза журналистов СССР.

Умер в 1988 году.

Родился профессор Эркин Арабаев

Родился 10 августа 1924 года в Джалал-Абаде. Заслуженный экономист Киргизской ССР, профессор.

В 1962-м возглавил Киргизский сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина. Он открыл в учебном заведении экономический факультет и ряд новых специальностей.

Научно-педагогическую и научно-организационную работу сочетал с активной общественной деятельностью по пропаганде сельскохозяйственных знаний республики.

Эркин Арабаев как видный ученый-аграрник страны — автор около 100 опубликованных научных работ и статей по актуальным проблемам экономики, организации и управления сельскохозяйственным производством.

Фото из интернета. Кыргызский национальный аграрный университет имени К.Скрябина

За большие заслуги в развитии экономической науки и подготовке высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства ему присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Киргизской ССР», награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак почета», семью медалями СССР, нагрудными знаками «Отличник народного образования Киргизской ССР», «Отличник социалистического сельского хозяйства».

Был депутатом Верховного Совета Кыргызской Республики трех созывов (1967-1980).

Родился певец Эрмек Мойдунов

Родился в 1944 году в селе Жапалак Ошской области. Советский киргизский певец, народный артист Кыргызской Республики.

Известный исполнитель. Более 30 лет проработал в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова и оркестре народных инструментов имени К.Орозова.

Эрмек Мойдунов известен как талантливый исполнитель, придавший особое звучание народным песням «Сары-Челек», «Куйдум чок», «Эне жонундо баллада» и «Сары-Ой». Он один из первых теноров отечественной национальной эстрады.

Умер в 2015-м.

У кого намечается той

Акылбек Осмоналиев

Родился 10 августа 1964 года. Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области.

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева предлагает посетить выставку «Ландшафты будущего» (Берлин);

(Берлин); Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова — ф отовыставку портретов бывших осужденных «На грани»;

портретов бывших осужденных «На грани»; студия Toiart Design проведет г ончарный мастер-класс ;

ончарный ; Dodo Pizza приглашает детей на у тро с любимыми героями.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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