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Общество

Задержание Атамбаева. «Ата Мекен» просит прекратить силовое противостояние

Руководство и члены партии «Ата Мекен» обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой прекратить силовое противостояние в Кой-Таше.

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В заявлении говорится, что ситуация с задержанием Алмазбека Атамбаева зашла в тупик, появились первые человеческие жертвы, появились раненые.

«Все мы понимаем, что Атамбаев не отступит и пойдет на крайние меры, невзирая на человеческие жертвы. Мы наблюдаем неспособность силовых структур выполнить задание по задержанию, данное от кого бы то ни было, профессионально, без ущерба окружающим людям, их здоровью и жизням, в данном случае тем, кто находится рядом с Атамбаевым», — отмечается в заявлении.

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Далее сообщается, что социалисты требуют немедленного прекращения силового противостояния и поиска других, приемлемых путей для решения этой проблемы.

«Иначе случится непоправимое, и данное противостояние может перерасти в гражданскую войну», — считают в «Ата Мекене».

По данным Минздрава, на 01.50 в больницы Бишкека и Чуйскую областную объединенную поступили 43 пострадавших с различными травмами. Погиб офицер спецназа.
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