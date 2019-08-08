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Общество

Задержание Алмазбека Атамбаева. Президент собирает Совет безопасности

Президент Сооронбай Жээнбеков 8 августа проведет заседание Совета безопасности. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

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Напомним, что глава Кыргызстана прервал свой краткосрочный недельный отпуск и выехал в Бишкек.

«Сейчас президент находится в столице. 8 августа утром, в первой половине дня, Сооронбай Жээнбеков проведет заседание Совета безопасности», — говорится в сообщении.

В доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш проходит спецоперация по его задержанию. В ходе штурма дома пострадали и сторонники бывшего главы государства, и сотрудники силовых структур. Один боец спецназа умер от полученных ранений.

Ситуация в эпицентре остается напряженной. В село продолжают приезжать сторонники Алмазбека Атамбаева.
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