Задержание Атамбаева. В Бишкеке все спокойно, заверяет мэрия столицы

Мэрия Бишкека заверяет, что в городе все спокойно.

В пресс-службе столичного муниципалитета сообщили, что только закончилось совещание по общественно-политической обстановке в столице под руководством мэра Азиза Суракматова.

«Акимы районов совместно с правоохранительными органами находятся на своих рабочих местах, следят за ситуацией на своей территории», — отметили в мэрии.

Муниципалитет просит бишкекчан сохранять спокойствие и при малейшем подозрении на провокации обращаться на WhatsApp-канал ГУВД столицы: 0708102000.