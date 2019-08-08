Задержание Алмазбека Атамбаева. Реакция социальных сетей

Пользователи социальных сетей весь вчерашний вечер и минувшую ночь активно комментировали происходящее в доме бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Читайте по теме Задержание Алмазбека Атамбаева. Что происходит в Кой-Таше

Напомним, накануне в селе Кой-Таш была предпринята попытка задержать бывшего президента страны. Спецназ ГКНБ спецоперацию позорно провалил.

В результате столкновений пострадали более 43 человек. Один сотрудник спецназа умер от огнестрельного ранения, начальнику ГУВД Чуйской области проломили голову — он в коме.

О происходящем в Кыргызстане вчера писали практически все СМИ Казахстана и России. Были сообщения в New York Times, Deutsche Welle, Reuters и других крупных мировых изданиях.

Большинство пользователей социальных сетей солидарны в своем мнении — противостояние бывшего и нынешнего президентов ни к чему хорошему не приведет.

Не ведитесь на эмоции и ложный нарратив, что мы выбираем между АША и действующей властью. Это плоть от плоти друг от друга.



И казалось бы очевидная мысль: только оттого, что у власти сидят негодяи, не значит, что Атамбаев достоин нашего сочувствия и тем более симпатии — Azim Azimov (@azim_azimovv) August 7, 2019

Когда пошли первые сообщения о пострадавших, в том числе и раненых, пользователи стали обращать внимание на то, что в этой ситуации нужно в первую очередь думать о том, чтобы разрешить спорную и сложную ситуацию мирным путем.

Правильно будет сейчас власти убраться с Кой Таша, не накалять обстановку. Это в интересах страны. Не подпитывать АША. Иначе будет кровавая развязка и непредставимая трагедия. — Bakyt Beshimov (@bakytbeshimov) August 7, 2019

На месте Атамбаева и его окружения, я бы призвал успокоиться. Государство и стабильность важнее Атамбаева. — Nursultan Akylbek (@n_akylbek) August 7, 2019

Были и те, кто, помня события 2005 и 2010 годов, призывали в первую очередь к миру и стабильности. Простые граждане обращали внимание на то, что народу не нужна очередная революция. Ему нужны спокойствие и безопасность.

Бессонная ночь впереди у кыргызстанцев. Сил нам, здоровья и мудрости. — А. (@azhar__m) August 7, 2019

Высказался по поводу происходящего и известный российский писатель-публицист Дмитрий Верхотуров. Он, напомним, в 2018 году выпустил книгу «Тень Атамбаева над Киргизией».

Отреагировал на события в Кыргызстане и российский политолог Аркадий Дубнов.

Среди множества сообщений нашлось место и сарказму. Фантазии пользователям социальных сетей не занимать. Они сравнили происходящее в Кой-Таше с известным сериалом «Игра престолов».

С нашим правительством быть приверженцем анархизма - это самый гуманный и цивилизованный путь.

#кыргызстан #бишкек #КойТаш — your daddy (@mthrasapfckr) August 7, 2019