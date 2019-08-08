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Общество

Задержание Алмазбека Атамбаева. Реакция социальных сетей

Пользователи социальных сетей весь вчерашний вечер и минувшую ночь активно комментировали происходящее в доме бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

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Напомним, накануне в селе Кой-Таш была предпринята попытка задержать бывшего президента страны. Спецназ ГКНБ спецоперацию позорно провалил.

В результате столкновений пострадали более 43 человек. Один сотрудник спецназа умер от огнестрельного ранения, начальнику ГУВД Чуйской области проломили голову — он в коме.

О происходящем в Кыргызстане вчера писали практически все СМИ Казахстана и России. Были сообщения в New York Times, Deutsche Welle, Reuters и других крупных мировых изданиях.

Большинство пользователей социальных сетей солидарны в своем мнении — противостояние бывшего и нынешнего президентов ни к чему хорошему не приведет.

Когда пошли первые сообщения о пострадавших, в том числе и раненых, пользователи стали обращать внимание на то, что в этой ситуации нужно в первую очередь думать о том, чтобы разрешить спорную и сложную ситуацию мирным путем.

Были и те, кто, помня события 2005 и 2010 годов, призывали в первую очередь к миру и стабильности. Простые граждане обращали внимание на то, что народу не нужна очередная революция. Ему нужны спокойствие и безопасность.

Высказался по поводу происходящего и известный российский писатель-публицист Дмитрий Верхотуров. Он, напомним, в 2018 году выпустил книгу «Тень Атамбаева над Киргизией».

Отреагировал на события в Кыргызстане и российский политолог Аркадий Дубнов. 

Среди множества сообщений нашлось место и сарказму. Фантазии пользователям социальных сетей не занимать. Они сравнили происходящее в Кой-Таше с известным сериалом «Игра престолов».
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