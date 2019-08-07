Задержание Алмазбека Атамбаева. В Кой-Таше организован медицинский пункт

В Кой-Таше организован временный медицинский приемный пункт, где при необходимости врачи будут оказывать экстренную помощь. Об этом сообщили в пресс-центре Министерстве здравоохранения.

По его данным, на месте дежурят пять бригад Центра экстренной помощи Бишкека во главе с директором Искендером Шаяхметовым. По его словам, за медицинской помощью к ним пока никто не обращался.

В ведомстве также сообщили, что пятерых пострадавших везут на карете скорой помощи Центра общеврачебной практики Арашан в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

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