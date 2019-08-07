Задержание Алмазбека Атамбаева. Сторонников просят не провоцировать спецназ

В доме бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева продолжается спецоперация по его задержанию. Сотрудники силовых структур применяют светошумовые гранаты, стреляют. Число раненых увеличилось.

Среди раненых юрист партии СДПК Нурбек Касымбеков. Спецназовцы просят сторонников успокоиться. Некоторые члены штаба призывают их не провоцировать сотрудников спецназа.

Собравшиеся скандируют: «Позор власти!» Нардеп Ирина Карамушкина заявляет, что солдаты не виноваты, а виноват Сооронбай Жээнбеков, который отдал преступный приказ стрелять в людей.

«Пролили кровь Жээнбековы. Долой Жээнбековых!» — кричит депутат.

В Кой-Таш выехали пять бригад врачей скорой помощи.