В Кыргызстане цены на билеты в кино 3D дороже на 60 процентов, чем в 2D

В разгар летнего кинотеатрального сезона в Picodi.com решили проанализировать, насколько отличаются цены на 2D- и 3D-сеансы по будням и выходным в кинотеатрах стран Европы, Азии, G20 и некоторых других.

Стоимость билетов сравнивалась по данным, доступным в интернете на официальных сайтах кинотеатров. При конвертации валюты использован официальный курс по состоянию на июль.

В среднем в большинстве проанализированных государств стоимость 3D-сеанса дороже 2D- ровно на стоимость очков, которая может составлять 10-25 процентов от цены стандартного билета. В некоторых странах разница в цене на сеансы превышает 30 процентов. В Кыргызстане, Армении и Казахстане зафиксирована разница в 50-60 процентов.

Меньше всего цены на билеты отличаются в Финляндии (7 процентов), Саудовской Аравии и Словакии (6 процентов), Сингапуре (3 процента). Принято считать, что сеансы в выходные дороже, чем в будние дни. Например, в России билеты в уик-энд стоят в среднем на 22 процента дороже. Похожую разницу в цене можно встретить на Украине, в Польше, Румынии, а в Австрии она достигает 38 процентов. В Кыргызстане, по данным Picodi.com, стоимость билета в выходные выше на 30 процентов.