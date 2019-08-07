8 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — переулок Геологический, 1, район Орто-Сайского рынка, улица Садыгалиева, 9;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Ак-Ойнок, Чамгарак), «Арча-Бешик» (4-7-я улицы, Кен-Кол, Баба-Ата, Узун-Булак, Арча, Садырбаева, Боромбай, 48, 50), отрезки улиц Токтогула, Логвиненко, Тоголока Молдо, Минина, Пожарского, проспекта Айтматова, квадрат, ограниченный улицами Ялтинской, Кантемировской, Жибек Жолу, Армавирской;

9.30-17.00 — отрезки улиц Гагарина, Адышева, Осмонова;

9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (3-8-я улицы), «Ынтымак» (улицы Азия, Чон-Арык);

13.00-17.00 — 9-й микрорайон, 36/1, 36/2, 12/1.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Арашан (улицы Молдобекова, Проектируемая, Новая Татырская, Чункурчак), Аламедин (ПМК-1), Таш-Добо (улицы Бегельдинова, Октябрьская, Школьная, Средняя, Кыргызская, Больничная, школа, административное здание айыл окмоту), Байтик, Арчалы, Маевка (улицы Тулебердиева, Восточная, Молодой Гвардии, Скворцова, Тепличная, Сельская, Школьная, Совхозная, Биримдик), Ленинское (улица Алма-Атинская), Садовое (улица Новая), Васильевка (улицы Юбилейная, Фрунзе, Набережная), Кой-Таш (улица Кул уулу Кытай);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Арал (улица Картамбаева), Кунтуу (улицы Молдосан, С.Иманалиева, Осмоналы, переулок Западный), Селекционное (улицы Кипкалова, Проектируемая, Парковая, 1-я селекция, Ала-Арчинская), Джаны-Джер (улицы Зеленая балка, Молодой Гвардии), Сокулук (начало улицы Белинского, Советская, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина), Новопавловка (район ТЭЦ-2, жилмассивы «Ак-Ордо», «Достук»), город Шопоков (улицы Ново-Аларчинская, Лермонтова, Победы, Некрасова, Ала-Арчинская, Чехова, Кирова, Первомайская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Сосновка (улица Молодежная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Толок (улица Комсомольская), Беловодское (улицы Кирова, Фрунзе, Дачная), Садовое (улицы Советская, Пионерская), Александровка (улицы Почтовая, Пионерская), Петровка (улицы Центральная, Л.Толстого);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Достук, Курманджан Датки), Милянфан (улицы Молодежная, Спортивная), Туз (улица Кыдыкеевой), город Кант (улица 60 лет ВЛКСМ).

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Кызыл-Суу, Жалгыз-Орук, Светлая поляна, Оргочор, Григорьевка, город Балыкчи (улицы Солнечная, Панфилова, Ахунбаева).

4 Ошская область