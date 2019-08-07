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Общество

В Бишкеке появится учебная швейная мастерская для детей с ОВЗ

В Бишкеке появится учебная швейная мастерская для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, подрядчик уже завершает отделку. После ремонта мастерскую оснастят необходимой мебелью, швейными машинками. «Общая стоимость проекта составила 2 миллиона 400 тысяч сомов. Финансирование осуществляется из средств городского бюджета», — отметили в муниципалитете.

Мастерскую построили на территории городского реабилитационного центра для ЛОВЗ по улице Великолукской, 29. Она будет работать в будние дни с 13.00 до 16.00.

«Детей будут обучать бисероплетению, шить сумки, наволочки, фартучки и чехлы на телефоны. Кроме приобретения полезных навыков, они будут развивать мелкую моторику рук, что очень важно в процессе реабилитации и социализации», — подчеркнули в мэрии.

В муниципалитете добавили, что научиться шить в творческой студии смогут все горожане с ограниченными возможностями здоровья без ограничения возраста.

По сведениям мэрии, в Бишкеке проживают 10 тысяч 920 ЛОВЗ.
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