В Бишкеке 8 августа безоблачно. Воздух прогреется до +40 градусов. День уменьшился до 14 часов 15 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — переулок Геологический, 1, район Орто-Сайского рынка, улица Садыгалиева, 9;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Ак-Ойнок, Чамгарак), «Арча-Бешик» (4-7-я улицы, Кен-Кол, Баба-Ата, Узун-Булак, Арча, Садырбаева, Боромбай, 48, 50), отрезки улиц Токтогула, Логвиненко, Тоголока Молдо, Минина, Пожарского, проспекта Айтматова, квадрат, ограниченный улицами Ялтинской, Кантемировской, Армавирской, проспектом Жибек Жолу;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Гагарина, Адышева, Осмонова;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (3-8-я улицы), «Ынтымак» (улицы Азия, Чон-Арык);
- 13.00-17.00 — 9-й микрорайон, 36/1, 36/2, 12/1.
- До 9 августа — микрорайон «Аламедин-1», городок Энергетиков и городок Строителей, жилой городок «Ницца», улица Институт сейсмостойкого, 7/12, 7/10, 7/8, 7/13, 7/11, 7/9, 7/7; Бишкекглавпекарня, 3/1, район, ограниченный улицами Руставели, Ахунбаева, Джунусалиева и Целинной;
- до 30 августа — улица Ладожская.
Люди, которые меняли мир
Международный день альпинизма
Врач Мишель-Габриэль Паккарду и горный проводник Жак Бальма 8 августа 1786 года первыми из альпинистов достигли высшей точки Альп — вершины Монблан, высота которой составляет 4 тысячи 810 метров над уровнем моря. С тех пор все альпинисты отмечают свой праздник 8 августа, в день, когда покорена самая высокая вершина Альп.
Причем своим праздником этот день считают не только покорители горных вершин, но и люди, занимающиеся промышленным альпинизмом.
Международный день офтальмологии
Впервые офтальмологи встретили его в 2004 году. Празднуется в день рождения советского и российского микрохирурга-офтальмолога, профессора медицины Святослава Федорова.
Инициатива российских медиков с энтузиазмом встречена и поддержана за рубежом, где о заслугах Федорова знали не понаслышке.
Традиционно к Международному дню офтальмологии приурочены конференции и симпозиумы, на которых отмечают заслуги и достижения в этой области медицины отдельных врачей и ученых, происходит обмен опытом, налаживаются профессиональные связи между коллегами из разных государств.
Всемирный день кошек
Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare не только с целью чествования пушистых домоседов, но и привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.
Не секрет, что кошки испокон веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире: около 80 процентов всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Хаким Бебезов
Родился 8 августа 1939 года. Заслуженный врач КР, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии КРСУ.
Специалист в области торакальной, абдоминальной хирургии, хирургической эндокринологии, пластической хирургии и паритальной гипертензии. Академик Международной академии творчества (2000). Награжден медалью «Данк».
Родился искусствовед Сарман Асанбеков
Родился 8 августа 1935 года в колхозе «Коммунизм» Таласской области. Искусствовед, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.
Работал научным сотрудником Киргизского государственного музея изобразительных искусств (1958-1961), заведующим учебной частью (1961-1963), затем директором Фрунзенского художественного училища (1968-1975), заведующим отделом искусства еженедельника «Кыргызстан маданияты» (1968), заведующим редакцией искусства Киргизской советской энциклопедии (1975-1977). С 1977-го работал заведующим редакцией литературы по искусству в издательстве «Кыргызстан».
С 1980 года — член Союза художников и Союза писателей СССР.
Куда сходить
Культура
- на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
- в ЦО «Ала-Тоо» пройдет фестиваль беременных МАМА-fest.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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