В Бишкеке 8 августа безоблачно. Воздух прогреется до +40 градусов. День уменьшился до 14 часов 15 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — переулок Геологический, 1, район Орто-Сайского рынка, улица Садыгалиева, 9;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Ак-Ойнок, Чамгарак), «Арча-Бешик» (4-7-я улицы, Кен-Кол, Баба-Ата, Узун-Булак, Арча, Садырбаева, Боромбай, 48, 50), отрезки улиц Токтогула, Логвиненко, Тоголока Молдо, Минина, Пожарского, проспекта Айтматова, квадрат, ограниченный улицами Ялтинской, Кантемировской, Армавирской, проспектом Жибек Жолу;

9.30-17.00 — отрезки улиц Гагарина, Адышева, Осмонова;

9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (3-8-я улицы), «Ынтымак» (улицы Азия, Чон-Арык);

13.00-17.00 — 9-й микрорайон, 36/1, 36/2, 12/1.

До 9 августа — микрорайон «Аламедин-1», городок Энергетиков и городок Строителей, жилой городок «Ницца», улица Институт сейсмостойкого, 7/12, 7/10, 7/8, 7/13, 7/11, 7/9, 7/7; Бишкекглавпекарня, 3/1, район, ограниченный улицами Руставели, Ахунбаева, Джунусалиева и Целинной;

до 30 августа — улица Ладожская.

Люди, которые меняли мир

Международный день альпинизма

Врач Мишель-Габриэль Паккарду и горный проводник Жак Бальма 8 августа 1786 года первыми из альпинистов достигли высшей точки Альп — вершины Монблан, высота которой составляет 4 тысячи 810 метров над уровнем моря. С тех пор все альпинисты отмечают свой праздник 8 августа, в день, когда покорена самая высокая вершина Альп.

Причем своим праздником этот день считают не только покорители горных вершин, но и люди, занимающиеся промышленным альпинизмом.

Международный день офтальмологии

Впервые офтальмологи встретили его в 2004 году. Празднуется в день рождения советского и российского микрохирурга-офтальмолога, профессора медицины Святослава Федорова.

Инициатива российских медиков с энтузиазмом встречена и поддержана за рубежом, где о заслугах Федорова знали не понаслышке.

Традиционно к Международному дню офтальмологии приурочены конференции и симпозиумы, на которых отмечают заслуги и достижения в этой области медицины отдельных врачей и ученых, происходит обмен опытом, налаживаются профессиональные связи между коллегами из разных государств.

Всемирный день кошек

Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare не только с целью чествования пушистых домоседов, но и привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.



Не секрет, что кошки испокон веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире: около 80 процентов всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Хаким Бебезов

Родился 8 августа 1939 года. Заслуженный врач КР, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии КРСУ.

Специалист в области торакальной, абдоминальной хирургии, хирургической эндокринологии, пластической хирургии и паритальной гипертензии. Академик Международной академии творчества (2000). Награжден медалью «Данк».

Опубликовано более 190 научных работ, в том числе шесть монографий, четыре патента. Под руководством Бебезова защищены 3 докторские и 15 кандидатских диссертаций.

Родился искусствовед Сарман Асанбеков

Родился 8 августа 1935 года в колхозе «Коммунизм» Таласской области. Искусствовед, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Работал научным сотрудником Киргизского государственного музея изобразительных искусств (1958-1961), заведующим учебной частью (1961-1963), затем директором Фрунзенского художественного училища (1968-1975), заведующим отделом искусства еженедельника «Кыргызстан маданияты» (1968), заведующим редакцией искусства Киргизской советской энциклопедии (1975-1977). С 1977-го работал заведующим редакцией литературы по искусству в издательстве «Кыргызстан».

С 1980 года — член Союза художников и Союза писателей СССР.

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; в ЦО «Ала-Тоо» пройдет ф естиваль беременных МАМА-fest.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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