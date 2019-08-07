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Общество

Новый сквер появится в 9-м микрорайоне. Итог полевой планерки мэрии

Мэр Бишкека Азиз Суракматов провел плановую полевую планерку в южных микрорайонах столицы. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, градоначальник и руководители служб обошли внутренние дворы 8-го, 9-го и 10-го микрорайонов.

Мэр Бишкека остался недоволен работой служб по очистке внутридворовых территорий района и поручил акимам проводить больше субботников, обязать хозяйствующие субъекты убирать прилегающие участки.

Замечание получили и сотрудники Бишкекводоканала за недостаточный уход за прилегающей территорией. Им поручили продумать метод полива зеленых насаждений из протекающей рядом реки Ала-Арчи, используя при этом современные, доступные и недорогие технологии.

«В 9-м микрорайоне Азиз Суракматов заприметил хорошее место для нового сквера возле дома по адресу: улица Байтика Баатыра, 6а. Районным службам совместно с архитекторами мэрии поручено оперативно внести предложения по реализации небольшого парка», — отметили в муниципалитете.

По мнению градоначальника, Бишкекглавархитектура, управления земельных ресурсов и землепользования и строительства должны очень внимательно относиться к порядку аренды земельных участков под объекты облегченного типа, не разрешать открывать магазины вдоль проезжей части.

«Павильоны начинают потихоньку превращаться в капитальные строения, а горожане лишены тротуаров, велодорожек», — подчеркнул Азиз Суракматов.
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