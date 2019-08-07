Убийство прокурора Баткенской области. На судью возбуждено три уголовных дела

В Оше возле городского суда митингуют родственники обвиняемого в убийстве прокурора Баткенской области Мелиса Калыкова. Об этом 24.kg сообщила сестра подсудимого Дарыйка Калыкова.

По ее словам, родные Мелиса Калыкова требуют отвода председательствующего на процессе Жолборса Кудаярова.

«Заместитель генпрокурора в своем письме подтвердил, что Жолборс Кудаяров является фигурантом трех уголовных дел. Вчера во время судебного заседания мы в пятый раз заявили отвод судье. Однако он выгнал нас из зала заседаний. По закону до окончательного решения по уголовным делам судью должны отстранить от работы. Но этого не происходит. Он зависим от прокуратуры. Расследованием уголовных дел, где Жолборс Кудаяров является фигурантом, занимается следователь, который вел наше уголовное дело, Омурбек Мийзамов. Это также указывает на то, что решение может быть несправедливым», — сказала Дарыйка Калыкова.

В Ошском областном суде заявили, что родные подсудимого распространяют неверную информацию. По данным судебного органа, для отвода судьи не было никаких оснований.

«Подсудимый Мелис Калыков и его представители выразили недоверие председательствующему. В связи с тем, что отвод заявлен необоснованно, это ходатайство отклонено. Кроме того, вчера в 10.00 обвиняемый решил не выходить из камеры, заявив таким образом протест. В связи с этим судебное заседание перенесено на 13 августа», — прокомментировали в суде.

Напомним, что прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом.

По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.