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Общество

Аномальная жара. В Гренландии зафиксировали катастрофическое таяние льда

Фото Steffen Olsen

Гренландия потеряла рекордное количество льда 1 августа текущего года. По подсчетам ученых, масса талой воды, ушедшей в океан, составила рекордные 12,5 миллиарда тонн. Такое количество могло бы покрыть весь штат Флорида почти двухсантиметровым слоем. Об этом сообщает издание Smithsonian.

По словам специалистов, такое быстрое таяние они видят впервые за всю историю наблюдений начиная с 1950-го, когда ученые стали отслеживать ежегодные потери массы льда. 60 процентов поверхности ледового щита Гренландии подтаяли на 1 миллиметр в глубину.

В 2012 году таяние охватило 97 процентов площади ледяного покрова, однако в этот раз исследовательская станция Summit Station, находящаяся в самой высокой точке Гренландии, зафиксировала высокую температуру воздуха, рекордную как по величине, так и по продолжительности. За весь 2019-й уже растаяло 248 миллиардов тонн льда, что приблизилось к рекорду 2012 года (250 миллиардов тонн).

Волна горячего воздуха, которая стала причиной жары в Европе, подняла температуру в Гренландии на 15-30 градусов выше среднего. При этом талая вода уменьшает альбедо (способность отражать солнечные лучи) ледяной поверхности, что дополнительно усиливает процесс таяния. По этой причине Арктика является одним из самых уязвимых к глобальному потеплению регионов.
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