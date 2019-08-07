Из почти 12 тысяч звонков на телефон доверия для детей лишь 100 были по адресу

С 1 по 31 июля на телефон доверия для детей «111» поступило 11 тысяч 932 телефонных обращения (381 звонок в сутки). Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По ее данным, из них только 100 абонентов просили проконсультировать или оказать им помощи. Остальные звонки были ошибочными: обращения о подключении интернета и пополнении баланса, о скорой помощи, просто телефонное хулиганство и другое.

Помощи попросили 18 детей. По 52 обращениям даны консультации и рекомендации, восьми абонентам оказана психологическая консультация по телефону, 40 обращений в зависимости от характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят.

Об оказании социальной помощи попросил 31 человек, о жестоком обращении и насилии над детьми обратились 14, о семейном насилии над женщинами — 10, по семейным отношениям и конфликтам — 9. Также просили об оказании финансовой, юридической и другой помощи, о медицинском обеспечении, звонили по вопросам воспитания и поведения ребенка, взаимоотношений детей и родителей, учеников и преподавателей, по системе образования и другим вопросам.