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Общество

В правительстве объяснили, зачем изменили регламент своей работы

«Поправки в регламент работы правительства внесены для того, чтобы заложить механизм взаимодействия между государственными органами», — заявили 24.kg в правительстве, комментируя интервью юриста Нурлана Садыкова.

В кабмине отметили, что в августе 2018 года в регламент правительства действительно внесены ряд поправок. Но утверждают, что они были направлены на совершенствование процедуры согласования проектов решений кабмина. В частности, установлено, что по результатам согласования проекта решения разработчиком на своем уровне отрабатываются и устраняются все замечания и предложения согласующих госорганов.

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«При этом в случае отсутствия консенсуса между разработчиком и согласующими госорганами, между инициатором и органом, представившим свои замечания, составляется протокол согласительного совещания. Разработчик имеет право обратиться к курирующему вице-премьер-министру или премьер-министру с просьбой поддержать инициирование проекта решения правительства. Следовательно, проекты решений правительства, к которым имеются замечания и/или предложения министерств, комитетов, административных ведомств, могут быть приняты в случае принятия такого решения курирующим вице-премьер-министром или премьер-министром», — заключили в правительстве.
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