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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 7 августа безоблачно. Воздух прогреется до +39 градусов. День уменьшился до 14 часов 17 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — переулок Геологический, 3, улица Фатьянова, 3;
  • 9.00-18.00 — улицы Тыныстанова, 6, 6б, Суеркулова, 5/5а, 5/3, Абая, 4а, 7а, 7, Гоголя, 24, 28, 28а, Токтогула, 43, переулок Красноярский, 2а, отрезки улиц Керимбекова, Фрунзе, Коенкозова, Кулиева;
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Фрунзе, Абдрахманова;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (3-8-я улицы), «Ак-Орго» (улицы Сон-Кол, Ийгилик, Муромская, Тагылдыр-Тоо, Бекбекей, Омуракунова, Арабаева, Курманджан Датки, Алты-Бакан, Огуз-Ата, Ашар, Таттыбубу, Саранжы Бекей), отрезок улицы Чуйкова.

  • До 9 августа — микрорайон «Аламедин-1», городок Энергетиков и городок Строителей, жилой городок «Ницца», улица Институт сейсмостойкого, 7/12, 7/10, 7/8, 7/13, 7/11, 7/9, 7/7; Бишкекглавпекарня, 3/1;
  • до 30 августа — улица Ладожская.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Амангельды Муралиев

из интернета
Фото из интернета

Родился 7 августа 1947-го в селе Кум-Арык Чуйской области.

В 1988-1991 годах был председателем Исполкома, Городского совета народных депутатов (Фрунзе), мэром города. В 1991-1992 годах ­­— государственный секретарь, председатель Государственного комитета Республики Кыргызстан по экономике, член Президиума кабинета министров, член президентского совета и Горсовета.

В 1992-1993 годах занимал пост министра экономики и финансов, в 1996-м — вице-премьер-министра Кыргызской Республики по промышленной политике.

В 1999-2000 годах был премьер-министром КР.

Академик Инженерной академии КР, Международной инженерной академии. Имеет 10 изобретений и ряд рационализаторских предложений, большинство из которых внедрено в производство.

У кого намечается той

Таалайбек Кулмендеев

Родился 7 августа 1965 года в Иссык-Кульской области. Режиссер, продюсер, председатель Союза кинематографистов КР.

Аида Касымалиева

Родилась 7 августа 1984 года в Оше. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Куда сходить

Культура

  • на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
  • в кафе La Maison состоится мастер-класс по плетению браслета из бусин;
  • в My Hotel пройдет очередная встреча Евразийской творческой гильдии.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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