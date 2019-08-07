В Бишкеке 7 августа безоблачно. Воздух прогреется до +39 градусов. День уменьшился до 14 часов 17 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — переулок Геологический, 3, улица Фатьянова, 3;
- 9.00-18.00 — улицы Тыныстанова, 6, 6б, Суеркулова, 5/5а, 5/3, Абая, 4а, 7а, 7, Гоголя, 24, 28, 28а, Токтогула, 43, переулок Красноярский, 2а, отрезки улиц Керимбекова, Фрунзе, Коенкозова, Кулиева;
- 9.30-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Фрунзе, Абдрахманова;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (3-8-я улицы), «Ак-Орго» (улицы Сон-Кол, Ийгилик, Муромская, Тагылдыр-Тоо, Бекбекей, Омуракунова, Арабаева, Курманджан Датки, Алты-Бакан, Огуз-Ата, Ашар, Таттыбубу, Саранжы Бекей), отрезок улицы Чуйкова.
- До 9 августа — микрорайон «Аламедин-1», городок Энергетиков и городок Строителей, жилой городок «Ницца», улица Институт сейсмостойкого, 7/12, 7/10, 7/8, 7/13, 7/11, 7/9, 7/7; Бишкекглавпекарня, 3/1;
- до 30 августа — улица Ладожская.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Амангельды Муралиев
Родился 7 августа 1947-го в селе Кум-Арык Чуйской области.
В 1988-1991 годах был председателем Исполкома, Городского совета народных депутатов (Фрунзе), мэром города. В 1991-1992 годах — государственный секретарь, председатель Государственного комитета Республики Кыргызстан по экономике, член Президиума кабинета министров, член президентского совета и Горсовета.
В 1992-1993 годах занимал пост министра экономики и финансов, в 1996-м — вице-премьер-министра Кыргызской Республики по промышленной политике.
В 1999-2000 годах был премьер-министром КР.
У кого намечается той
Таалайбек Кулмендеев
Аида Касымалиева
Родилась 7 августа 1984 года в Оше. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.
Куда сходить
Культура
- на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
- в кафе La Maison состоится мастер-класс по плетению браслета из бусин;
- в My Hotel пройдет очередная встреча Евразийской творческой гильдии.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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