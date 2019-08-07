В Бишкеке 7 августа безоблачно. Воздух прогреется до +39 градусов. День уменьшился до 14 часов 17 минут.

Академик Инженерной академии КР, Международной инженерной академии. Имеет 10 изобретений и ряд рационализаторских предложений, большинство из которых внедрено в производство.

В 1992-1993 годах занимал пост министра экономики и финансов, в 1996-м — вице-премьер-министра Кыргызской Республики по промышленной политике.

В 1988-1991 годах был председателем Исполкома, Городского совета народных депутатов (Фрунзе), мэром города. В 1991-1992 годах ­­— государственный секретарь, председатель Государственного комитета Республики Кыргызстан по экономике, член Президиума кабинета министров, член президентского совета и Горсовета.

Родился 7 августа 1965 года в Иссык-Кульской области. Режиссер, продюсер, председатель Союза кинематографистов КР.

Родилась 7 августа 1984 года в Оше. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо проходит фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; в кафе La Maison состоится мастер-класс по плетению браслета из бусин;

состоится мастер-класс по плетению браслета из бусин; в My Hotel пройдет очередная встреча Евразийской творческой гильдии.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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