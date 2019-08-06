Похищение ребенка в Бишкеке: отец хотел поздравить сына с днем рождения

В Бишкеке накануне похитили ребенка. Вчера в 19.35 в дежурную часть УОБДД по Бишкеку поступило сообщение о похищении ребенка на пересечении улиц Рыскулова и Тимирязева. Пятилетнего мальчика трое мужчин азиатской национальности вырвали из рук матери, сели в машину темного цвета и скрылись.

В пресс-службе столичного ГУВД сообщили подробности ЧП.

По ее данным, одним из участников похищения оказался отец мальчика.

«В ходе разбирательства получены сведения о том, что Ы.Ж. в день рождения сына хотел его навестить и поздравить, но теща не разрешила увидеться с ребенком. В связи с чем отец решил забрать своего сына», — говорится в сообщении.



Следственная служба УВД Ленинского района Бишкека проводит необходимые и соответствующие следственные действия в рамках досудебного производства.